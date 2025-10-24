Fiorello show, polemica Sinner-Vespa a La Pennicanza: interviene il 'fratello' di Jannik
Nella puntata di oggi il conduttore non si è risparmiato, con attacchi ai ministri Nordio e Salvini e le ennesime imitazioni imperdibili di Al Bano e Mark Sinner. Ecco i dettagli.
Anche oggi, nell’ultima puntata della settimana, La Pennicanza di Fiorello e Biggio ha regalato grandi emozioni. Il mattatore Rai ha aperto le danze con una stilettata (ormai di rito) ai vertici di Viale Mazzini, per poi lanciarsi in un’imitazione irriverente di Al Bano – che ha chiamato in causa anche Carlo Conti e Amadeus. E non è mancato il secondo affondo di fila al conduttore Bruno Vespa, reo di aver criticato Sinner per il rifiuto alla Coppa Davis. Mentre due ministri del Governo sono finiti nel mirino dello scatenato presentatore Rai. Ecco di seguito tutti i dettagli della puntata.
Fiorello, la stoccata alla Rai e l’imitazione di Al Bano
Con la solita faccia da poker, Fiorello ha aperto La Pennicanza di oggi rifilando un colpo basso ai suoi datori di lavoro. Lo showman ha finto di ricevere un messaggio dall’ad Rai Giampaolo Rossi, che ha poi letto a voce alta con soddisfazione: "Devo proprio dirtelo, ma me questo Fabrizio Biggio non mi piace…troppo di sinistra, merita una punizione, sto pensando di dargli un programma su Rai 2". È seguito un collegamento con l’improbabile poeta Ungherese Adam Bodor (ovviamente interpretato da Fiorello) e poi l’ennesima imitazione esilarante di Al Bano.
"Sono furioso con Conti e Amadeus", ha detto Fiorello scimmiottando la voce del cantante. "Non m’hanno preso per Sanremo, se li becco gli faccio fare la cura per le emo**oidi, quella tipica che si fa a Cellino San Marco". A seguire, il presentatore ha letto un altro messaggio fittizio, stavolta inviato dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini: "In queste quattro puntate non sono mai stato citato…cosa devo fare per attirare la vostra attenzione? Un ponte da Forte dei Marmi a Sassuolo?".
L’affondo di Fiorello a Bruno Vespa
E ancora, Fiorello si è lanciato nell’ormai classica imitazione del ministro Nordio, criticato nelle già scorse puntate per via di alcune dichiarazioni rivedibili. "Ora stiamo preparando una nuova legge contro i furti negli appartamenti", ha annunciato il finto Nordio, "se ti trovi dei ladri in casa non puoi chiamare subito la polizia, devi aspettare almeno 60 minuti, così si dà tempo ai ladri acrobati di calarsi in tutta sicurezza".
Ma il vero pezzo forte della puntata è arrivato con il collegamento di Mark Sinner, fratello del tennista che, per qualche strano motivo, nell’imitazione di Fiorello ha assunto un accento pesantemente calabrese. "Siamo adirati tutta la famiglia", ha detto, "Jannik sta giocando a freccette, per rilassarsi…il bersaglio è la foto di Bruno Vespa…allora noi siamo segnati da questo attacco che abbiamo subito come famiglia…Jannik sta strappando i libri di Bruno Vespa".
Chiaro il riferimento alla polemica lanciata da Vespa, che con un tweet su X aveva criticato la scelta di Sinner di saltare la Coppa Davis. E sempre su questo punto, per chiudere in bellezza, Fiorello ha finto di leggere un messaggio inviato in diretta proprio da Vespa: "Ciao Fiore ho sentito l’irritante collegamento con questo sedicente tennista italiano dai capelli color Trump…vi volevo solo dire che in suo onore ho cambiato il titolo del mio nuovo libro, si chiamerà ‘Crampi’!!". Come al solito, nessuno è stato risparmiato.
