Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Fiorello, la rasoiata all'amico Amadeus dopo i flop sul Nove: "Sarà acquistato da Netflix"

Nella punta di oggi, 31 ottobre 2025, il mattatore Rai ha intrattenuto il pubblico con il solito mix di imitazioni irriverenti e interpretazioni canore da brividi. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Nella punta di oggi de La Pennicanza, Fiorello e Biggio hanno intrattenuto il pubblico con il solito mix di imitazioni irriverenti e performance canore ‘da brividi’. Non sono mancate le chiamate in diretta ai vip, le stoccate agli amici – stavolta a finire nel mirino è stato Amadeus – e l’imperdibile interpretazione di Al Bano (ormai un classico di questo programma). Ecco di seguito tutti i dettagli della puntata di oggi.

Fiorello, la stoccata ad Amadeus e l’omaggio ‘irriverente’ ad Al Bano

Anche nell’ultima puntata della settimana, Fiorello ha regalato emozioni a bizzeffe al pubblico de La Pennicanza. Il programma pomeridiano di Rai Radio 2 si è aperto con un appello ai vip, espediente che lo showman aveva già tentano nella puntata di ieri (ma con scarso successo). Fiorello stavolta ha inviato chiunque fosse all’ascolto a chiamare in diretta per farsi promozione, e il primo a farsi avanti è stato Gigi D’Alessio. "Volevo farmi un po’ di pubblicità", ha scherzato il cantante partenopeo al telefono, "è uscito il mio nuovo singolo con Khaled e Jovanotti!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A seguire è arrivato un messaggio da un altro vippone, il presentatore Rai Albero Matano, che ha fatto i complimenti a Fiorello per la conduzione: "Sei pazzesco!". Mentre Fiore, con una mossa a sorpresa, ha deciso di rifilare una stoccata ironica all’amico e collega Amadeus. "Netflix vuole acquistare Discovery", ha detto, "Amadeus verrà acquistato da Netflix! Vuoi vedere che adesso diventa una serie?!".

L’omaggio ‘irriverente’ ad Al Bano e il messaggio per Giorgia

E non poteva mancare, ovviamente, la solita imitazione demenziale di Al Bano. Ancora una volta con il racconto di un presunto aneddoto giovanile: "Ti dico solo, che questi ragazzi di oggi sono tanto viziati, tu pensa quando ero piccolo…ogni volta che noi giocavamo a palla, sai come facevamo il pallone? Era la palla di pezza…mi ricordo che io strappavo le tende di casa…quando mi sbucciavo le ginocchia dicevo ‘papà hai per caso la polverina?’…Vuoi sapere come la disinfettava? Con la benzina agricola!!…Vuoi sapere come ci trastullavamo? Noi non avevamo internet, non avevamo youporno, non avevamo OnlyFans…noi avevamo la Vestro, nelle ultime pagine c’era la pubblicità della pancera da donna…noi vedevamo le pancere e i gambaletti, non sai come ci arrapavamo!".

A seguire, Fiorello ha ricevuto un’altra chiamata in studio, questa volta da Giorgia. E subito ne ha approfittato per complimentarsi con lei per la conduzione di X Factor. "Consentitemi di fare i complimenti a Giorgia per come conduce a X Factor", ha esclamato il presentatore, tanto da fare arrossire in diretta la cantante. E a sua volta, per ringraziare l’amico delle belle parole, Giorgia ha concluso: "Ricordati che io sono stata tanto accanto a te, qualcosa avrò imparato!".

Potrebbe interessarti anche

Rosario Fiorello

Fiorello show, polemica Sinner-Vespa a La Pennicanza: l'imitazione (esilarante) del 'fratello' di Jannik

Nella puntata di oggi il conduttore non si è risparmiato, con attacchi ai ministri N...
Rosario Fiorello

Fiorello show a La Pennicanza, stilettata a Salvini (senza ponte sullo Stretto). Poi ‘mette in imbarazzo’ l’amico Al Bano

Nella puntata di oggi, il conduttore Rai ha deliziato il pubblico con l'ennesima car...
Rosario Fiorello

Fiorello show, emozione in diretta per il gesto di Mina: "È tutto vero", poi asfalta Fedez e il suo libro

Oggi, mercoledì 22 ottobre, a La Pennicanza, il mattatore Rai ha criticato con ironi...
Rosario Fiorello

Fiorello chiama i 'Sinner' e sbeffeggia Vespa a La Pennicanza: "Compagno". Poi il grande affronto ad Affari Tuoi

Oggi lo showman Rai è tornato a punzecchiare il collega dopo le parole su Jannik. E ...
Rosario Fiorello

Fiorello chiama i ‘Sinner’ e asfalta Vittorio Feltri. Poi l’annuncio (clamoroso) a La Pennicanza

Nella puntata di oggi lo showman di Rai Radio 2 ha chiamato in diretta la campioness...
Rosario Fiorello

La Pennicanza, Fiorello ‘asfalta’ Bruno Vespa dopo la gaffe su Sinner. Poi l’imitazione (esilarante) di Milo Infante

Nella puntata di oggi, lo showman ha ospitato in studio Clara e ha stupito con una n...
Rosario Fiorello

Affari Tuoi, Fiorello: "Ecco perché De Martino chiude prima". Poi la stoccata su "Belen arrabbiatissima"

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha rifilato una bella stoccat...
Rosario Fiorello

Fiorello inchioda Sinner: "Il vero motivo dietro al no alla Coppa Davis", poi la stilettata a De Martino

Oggi lo showman è tornato in onda con la Pennicanza su Radio 2, in coppia con Biggio...
Fiorello - La Pennicanza

"Fiorello sta male", salta il debutto più atteso: la ‘maledizione’ di Bruno Vespa. Come sta

Lo showman siciliano è stato costretto a dare forfait e rinunciare all’esordio della...

Gattinoni Travel

Idee di viaggio da vivere

Lisbona, New York, Oman, Costa Rica e tante altre destinazioni

LEGGI

Personaggi

L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi
Mayu Lucisano

Mayu Lucisano
Giulio Golia

Giulio Golia
Belen Rodriguez

Belen Rodriguez

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963