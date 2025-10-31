Fiorello, la rasoiata all'amico Amadeus dopo i flop sul Nove: "Sarà acquistato da Netflix" Nella punta di oggi, 31 ottobre 2025, il mattatore Rai ha intrattenuto il pubblico con il solito mix di imitazioni irriverenti e interpretazioni canore da brividi. Ecco i dettagli.

Nella punta di oggi de La Pennicanza, Fiorello e Biggio hanno intrattenuto il pubblico con il solito mix di imitazioni irriverenti e performance canore ‘da brividi’. Non sono mancate le chiamate in diretta ai vip, le stoccate agli amici – stavolta a finire nel mirino è stato Amadeus – e l’imperdibile interpretazione di Al Bano (ormai un classico di questo programma). Ecco di seguito tutti i dettagli della puntata di oggi.

Fiorello, la stoccata ad Amadeus e l’omaggio ‘irriverente’ ad Al Bano

Anche nell’ultima puntata della settimana, Fiorello ha regalato emozioni a bizzeffe al pubblico de La Pennicanza. Il programma pomeridiano di Rai Radio 2 si è aperto con un appello ai vip, espediente che lo showman aveva già tentano nella puntata di ieri (ma con scarso successo). Fiorello stavolta ha inviato chiunque fosse all’ascolto a chiamare in diretta per farsi promozione, e il primo a farsi avanti è stato Gigi D’Alessio. "Volevo farmi un po’ di pubblicità", ha scherzato il cantante partenopeo al telefono, "è uscito il mio nuovo singolo con Khaled e Jovanotti!".

A seguire è arrivato un messaggio da un altro vippone, il presentatore Rai Albero Matano, che ha fatto i complimenti a Fiorello per la conduzione: "Sei pazzesco!". Mentre Fiore, con una mossa a sorpresa, ha deciso di rifilare una stoccata ironica all’amico e collega Amadeus. "Netflix vuole acquistare Discovery", ha detto, "Amadeus verrà acquistato da Netflix! Vuoi vedere che adesso diventa una serie?!".

L’omaggio ‘irriverente’ ad Al Bano e il messaggio per Giorgia

E non poteva mancare, ovviamente, la solita imitazione demenziale di Al Bano. Ancora una volta con il racconto di un presunto aneddoto giovanile: "Ti dico solo, che questi ragazzi di oggi sono tanto viziati, tu pensa quando ero piccolo…ogni volta che noi giocavamo a palla, sai come facevamo il pallone? Era la palla di pezza…mi ricordo che io strappavo le tende di casa…quando mi sbucciavo le ginocchia dicevo ‘papà hai per caso la polverina?’…Vuoi sapere come la disinfettava? Con la benzina agricola!!…Vuoi sapere come ci trastullavamo? Noi non avevamo internet, non avevamo youporno, non avevamo OnlyFans…noi avevamo la Vestro, nelle ultime pagine c’era la pubblicità della pancera da donna…noi vedevamo le pancere e i gambaletti, non sai come ci arrapavamo!".

A seguire, Fiorello ha ricevuto un’altra chiamata in studio, questa volta da Giorgia. E subito ne ha approfittato per complimentarsi con lei per la conduzione di X Factor. "Consentitemi di fare i complimenti a Giorgia per come conduce a X Factor", ha esclamato il presentatore, tanto da fare arrossire in diretta la cantante. E a sua volta, per ringraziare l’amico delle belle parole, Giorgia ha concluso: "Ricordati che io sono stata tanto accanto a te, qualcosa avrò imparato!".

