Fiorello show a La Pennicanza, l’affondo ad Al Bano e la chiamata (esilarante) a Jannik Sinner Nella puntata di oggi, 6 novembre, il conduttore Rai ha deliziato il pubblico collegandosi in diretta con Cesare Cremonini. E non è mancata una stoccata a Corrado Augias.

Anche oggi La Pennicanza di Fiorello e Biggio ha regalato grandi emozioni, tra imitazioni imperdibili, grandi performance canore e sorprese decisamente inaspettate. In diretta con lo studio Rai si è collegato il cantante Cesare Cremonini, che ha intrattenuto il pubblico con un assolo di sax e ha promesso un’esibizione live nella puntata di domani. Non è mancato, poi, il solito aneddoto demenziale sull’infanzia di Al Bano (ormai un classico de La Pennicanza). E in vista delle Finals di tennis, a Torino, c’è stato un collegamento straordinario con il campione Jannik Sinner. Vediamo qui sotto cos’è successo in dettaglio.

Fiorello, la chiamata a Cremonini e l’annuncio clamoroso

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con una nuova rubrica, "La scrollatina", dedicata alle notizie più curiose del web. "Mentre scrollavo mi imbatto in questa notizia scientifica", ha spiegato Fiorello, "le api si ubriacano, ma solo le api operaie…poi ci sono le api guardiane che quando vedono le api operaie che bevono vanno e gli spezzano le gambine…Le api comunque hanno risolto la piaga dell’alcolismo!".

Si è passati poi al commento delle elezioni in America, dove un nuovo sindaco socialista, Zohran Mamdani, è stato eletto nella città di New York. "Pensate che la Statua della Libertà", ha detto lo showman, "al posto della Dichiarazione d’Indipendenza adesso ha in mano un libro di Augias!". A seguire, Fiorello si è esibito in una versione tutta sua di "A muso duro", pezzo storico del cantautore Pierangelo Bertoli. E infine c’è stata la videochiamata in diretta di Cesare Cremonini, che si è permesso di asfaltare subito il padrone di casa: "Promuovo il fatto che la mia mamma ha compiuto 74 anni, la tua età!".

Il cantante bolognese ha anche svelato che domani, in occasione dell’ultima puntata della settimana, sarà a La Pennicanza per un’esibizione live, dove presenterà il brano inedito "La santa pennicanza" (scritto apposta in onore del programma).

La stoccata ad Al Bano e il collegamento con Sinner

E ovviamente non è mancato l’aneddoto del giorno sull’infanzia di Al Bano. "Quand’ero ragazzo un giorno andai da mio padre", ha raccontato Fiorello scimmiottando il cantante, "e gli dissi ‘basta papà ho voglia di svago’, lui aveva in mano il manico del piccone e stava per darmi una picconata…gli dissi ‘papà dammi i soldi’, oggi voglio andare al cinema a vedere ‘Marcellino pane e vino’, mi ricordo mi diede 200 lire, erano 100 lire per il cinema e 100 lire per i lupini…ma secondo te andai a vedere ‘Marcellno pane e vino?’ Andai a vedere ‘Giovannona coscia lunga’!…E a un certo punto, mentre guardo la prima scena, sento una presenza affianco a me, era mio padre!…Non ti dico cos’è successo dopo".

In chiusura di puntata, c’è stato anche un collegamento-lampo con Jannik Sinner da Torino (e per fortuna non è intervenuto il fratello Mark). "Ho detto di essere contento di essere italiano", ha ammesso il tennista, "infatti ieri ho festeggiato mangiando strudel!.

