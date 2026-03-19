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Fiorello, scoop con Kimi Antonelli in Rai: la telefonata, l’affondo a Fazio e la domanda (perfidissima) su Jannik Sinner

Oggi il conduttore Rai si è collegato in esclusiva con il giovane campione italiano di Formula 1. E non è mancata sul finale una stoccata all'amico Pier Silvio.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Per la prima volta in un programma Rai, Kimi Antonelli si è presentato oggi in video-chiamata a La Pennicanza di Fiorello e Biggio. Si è parlato di record, confronti ‘impari’ con Sinner e pronostici calcistici dell’ultim’ora. E non è mancata una stoccata ben assestata al povero Fabio Fazio. Nel resto della puntata, Antonella Clerici si è complimentata con Biggio per il successo della fiction Le libere donne, e Fiorello ha replicato con ironia alla recente proposta lavorativa di Pier Silvio Berlusconi. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Fiorello, i complimenti di Antonella Clerici

Prima del collegamento con Kimi Antonelli, oggi Fiorello ha lasciato spazio per una volta alla sua spalla Fabrizio Biggio. Lo showman ha infatti rivelato a Biggio di aver ricevuto per messaggio i complimenti di Antonella Clerici per la sua performance nella ficton Le libere donne. E subito dopo è partita la videochiamata alla conduttrice di È sempre mezzogiorno.

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"Voglio dire una cosa Fabrizio", ha esordito la presentatrice, "sono appassionata di Mario Tobino, quindi quando è uscita questa serie sono andata su RaiPlay e l’ho vista tutta, e sono rimasta veramente colpita dalla tua bravura Fabrizio, te lo giuro sei fantastico, anche in un ruolo di alleggerimento di una situazione drammatica…". Inevitabilmente, Biggio si è commosso nell’accettare complimenti così sinceri dalla sua collega.

La video-chiamata con Kimi Antonelli e lo ‘sgambetto’ a Fabio Fazio

Ma il clou della puntata è stato riservato al collegamento in diretta con Kimi Antonelli, fresco vincitore del suo primo Gran Premio di Formula 1. "Pensa che Kimi Antonelli l’abbiamo avuto prima di Fazio", si è vantato Fiorello con soddisfazione, "una cosa che non capita mai!". Poi l’accoglienza calorosa al campione: "È la prima volta che fai qualcosa in Rai! Siamo orgogliosi!". E Kimi ha subito rivelato un aneddoto sul post-gara, quando un pilota su tutti si è comportato in modo speciale: "Lewis (Hamilton, ndr) è stato molto gentile nei miei confronti, era stra contento per me, ma alla fine tutti mi hanno fatto i complimenti".

Poi è arrivata la domanda ‘scorretta’ di Fiore: "Secondo te è più forte Kimi con la racchetta da tennis o Sinner col volante della macchina?". Un quesito a cui Kimi non ha saputo rispondere (forse per non offendere il suo grande amico Jannik). Ma ha comunque promesso che se il tennista lo vorrà, un giorno gli farà provare il brivido di una Formula 1.

La risposta di Fiorello a Pier Silvio

In chiusura di puntata, Fiorello si è riservato un commento ‘pungente’ sulle ultime dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi. Il patron Mediaset ha affermato che lo showman Rai dovrebbe andare a lavorare con loro, anche perché in autunno tornerà il grande Panariello. Ma Fiore si è limitato a scherzare: "Punta sui giovani!". Prima di dare spazio al solito imitatore di Pier Silvio, protagonista di una chiamata come al solito sopra le righe: "Come ho già avuto modo di dire, volevo fare i complementi a Fiorello perché pur non avendo mai ascoltato neanche un minuto de ‘La Penna Danza’, rinnovo i miei complimenti e comunico che stiamo procedendo con la produzione di un nuovo programma su misura per lui…il titolo lo abbiamo già, ‘In girello con Fiorello’, nuovo format in cui Rosario girerà le piazze col girello per far cantare gli italiani. Daremo il benvenuto a Fiorello nella nostra grande famiglia Mediaset, perché si torna sempre a casa prima di chiudere la carriera!".

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