Fiorello inchioda Sinner: "Il vero motivo dietro al no alla Coppa Davis", poi la stilettata a De Martino Oggi lo showman è tornato in onda con la Pennicanza su Radio 2, in coppia con Biggio. Tra sketch politicamente scorretti e stoccate a Viale Mazzini. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Con un giorno di ritardo sulla tabella di marcia (causa malattia), Fiorello è tornato da vero mattatore a La Pennicanza. Nella puntata di oggi, lo showman Rai, in coppia con la spalla Fabrizio Biggio, non si è risparmiato stoccate ai vertici di Viale Mazzini, con battute pungenti sul duello in corso tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. E non sono mancati i riferimenti ironici al nuovo pupillo Rai De Martino, così come una gag in chiusura (esilarante) su Jannik Sinner, ‘reo’ di aver rifiutato la convocazione alla prossima Coppa Davis. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Fiorello, lo show a La Pennicanza e le stoccate alla Rai

Come da copione, le battute più politicamente scorrette Fiorello le ha riservate ai suoi stessi datori di lavoro, chiamando in causa prima il direttore generale Rai, Giampaolo Rossi, e poi l’ad Roberto Sergio. Lo showman ha quindi finto di leggere alcuni messaggi che sarebbero stati inviati dai due pezzi grossi dell’azienda. "Vi sto ascoltando, bentornati", avrebbe scritto Rossi, "finalmente un raggio di sole in questa valle di tenebre, questa Rai che mi intristisce ogni volta che guardo il palinsesto". Poi l’intervento di Sergio: "Mi accodo come sempre a quello che dice l’amministratore delegato…ti aspetto a San Marino, così ti dico quella cosa sulle tasse…".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma le bordate alla Rai non sono finite qui. Perché a seguire Fiorello ha preso di mira Affari Tuoi, che a suo dire "inizia alle 20.30 e quando finisce c’è gente che si è già laureata". E il conduttore ha pure rimarcato le difficoltà del programma, e della rete tutta, nel duello degli ascolti con La Ruota della Fortuna. "Questa Rai che sta navigando in brutte acque", ha detto, "prende batoste a destra e a manca", soprattutto da Mediaset, Gerry Scotti e Maria De Filippi.

Come ciliegina sulla torta è poi arrivata la frecciata diretta al suo collega Stefano De Martino. "De Martino non è il nuovo Fiorello", ha detto scherzando lo showman, "è il nuovo Sangennaro! A me fa piacere (il paragone, ndr) ma è a lui che non dovrebbe fare piacere".

La gag di Fiorello su Jannik Sinner

In chiusura di puntata, il presentatore de La Pennicanza ha anche rispolverato il format della chiamata alla famiglia Sinner, che aveva già lanciato prima dell’estate con effetti esilaranti. Interpretando con marcato accento calabrese il fratello di Jannik, Mark Sinner, Fiorello ha spiegato il vero motivo dietro al rifiuto dell’altoatesino di giocare la Coppa Davis. La ragione, ha detto, è che quest’anno il torneo cade nello stesso periodo in cui a San Candido (paese natale del tennista) si raccolgono le mele. Era quindi una semplice questione di priorità.

Potrebbe interessarti anche