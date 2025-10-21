Fiorello inchioda Sinner: "Il vero motivo dietro al no alla Coppa Davis", poi la stilettata a De Martino
Oggi lo showman è tornato in onda con la Pennicanza su Radio 2, in coppia con Biggio. Tra sketch politicamente scorretti e stoccate a Viale Mazzini. Ecco i dettagli.
Con un giorno di ritardo sulla tabella di marcia (causa malattia), Fiorello è tornato da vero mattatore a La Pennicanza. Nella puntata di oggi, lo showman Rai, in coppia con la spalla Fabrizio Biggio, non si è risparmiato stoccate ai vertici di Viale Mazzini, con battute pungenti sul duello in corso tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. E non sono mancati i riferimenti ironici al nuovo pupillo Rai De Martino, così come una gag in chiusura (esilarante) su Jannik Sinner, ‘reo’ di aver rifiutato la convocazione alla prossima Coppa Davis. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Fiorello, lo show a La Pennicanza e le stoccate alla Rai
Come da copione, le battute più politicamente scorrette Fiorello le ha riservate ai suoi stessi datori di lavoro, chiamando in causa prima il direttore generale Rai, Giampaolo Rossi, e poi l’ad Roberto Sergio. Lo showman ha quindi finto di leggere alcuni messaggi che sarebbero stati inviati dai due pezzi grossi dell’azienda. "Vi sto ascoltando, bentornati", avrebbe scritto Rossi, "finalmente un raggio di sole in questa valle di tenebre, questa Rai che mi intristisce ogni volta che guardo il palinsesto". Poi l’intervento di Sergio: "Mi accodo come sempre a quello che dice l’amministratore delegato…ti aspetto a San Marino, così ti dico quella cosa sulle tasse…".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ma le bordate alla Rai non sono finite qui. Perché a seguire Fiorello ha preso di mira Affari Tuoi, che a suo dire "inizia alle 20.30 e quando finisce c’è gente che si è già laureata". E il conduttore ha pure rimarcato le difficoltà del programma, e della rete tutta, nel duello degli ascolti con La Ruota della Fortuna. "Questa Rai che sta navigando in brutte acque", ha detto, "prende batoste a destra e a manca", soprattutto da Mediaset, Gerry Scotti e Maria De Filippi.
Come ciliegina sulla torta è poi arrivata la frecciata diretta al suo collega Stefano De Martino. "De Martino non è il nuovo Fiorello", ha detto scherzando lo showman, "è il nuovo Sangennaro! A me fa piacere (il paragone, ndr) ma è a lui che non dovrebbe fare piacere".
La gag di Fiorello su Jannik Sinner
In chiusura di puntata, il presentatore de La Pennicanza ha anche rispolverato il format della chiamata alla famiglia Sinner, che aveva già lanciato prima dell’estate con effetti esilaranti. Interpretando con marcato accento calabrese il fratello di Jannik, Mark Sinner, Fiorello ha spiegato il vero motivo dietro al rifiuto dell’altoatesino di giocare la Coppa Davis. La ragione, ha detto, è che quest’anno il torneo cade nello stesso periodo in cui a San Candido (paese natale del tennista) si raccolgono le mele. Era quindi una semplice questione di priorità.
Potrebbe interessarti anche
Colpaccio Rai, Fiorello torna in TV: la svolta salva-ascolti, cosa farà e quando
La Pennicanza dell’iconico showman potrebbe presto approdare anche sul piccolo scher...
Fiorello dichiara guerra alla Tv vecchio stile e torna con uno show da urlo (insieme a Biggio)
Lo showman è pronto a tornare con La Pennicanza e promette scintille: quando andrà i...
Affari Tuoi, Fiorello prima di De Martino: cosa farà domenica 19 ottobre (Gerry Scotti è nei guai)
Questa mattina, l’iconico showman ha rivelato che prestissimo tornerà in tv e, in pa...
"Fiorello sta male", salta il debutto più atteso: la ‘maledizione’ di Bruno Vespa. Come sta
Lo showman siciliano è stato costretto a dare forfait e rinunciare all’esordio della...
Fiorello annuncia il ritorno de La Pennicanza, e inizia subito con una bordata epica alla Rai: cosa ha detto
Annuncio a sorpresa dello showman siciliano, che poi non rinuncia a una frecciata ir...
Fiorello, show sul web con frecciate a De Martino e Gerry Scotti: “Felice di stare alla finestra”
L’iconico showman non si smentisce mai: facendo semplice ironia sulla battaglia di a...
La Rai cambia Affari Tuoi: nuova formula (con trucchetto) per rimontare Gerry Scotti. E Fiorello punge...
A partire da stasera il game show condotto da Stefano De Martino proverà ad adottare...
Fiorello su De Martino e Affari Tuoi: "Rai cadrà in disgrazia". Poi la bordata su Ballando e Tale e Quale
Nella puntata di oggi, mercoledì 28 maggio, lo showman ha tirato una serie di frecci...