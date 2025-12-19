Fiorello, scoop clamoroso su La Ruota della Fortuna: “Ecco cosa succederà durante Sanremo” Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha rivelato un retroscen choc sul game show di Gerry Scotti. Poi la chiamata al Presidente Mattarella. Ecco i dettagli.

L’ultima puntata dell’anno de La Pennicanza non ha deluso il pubblico, con rivelazioni clamorose e stoccate ‘natalizie’ impreviste. Fiorello ha aperto l’episodio svelando un retroscena inatteso su La Ruota della Fortuna, e sulla contro-programmazione che Mediaset avrebbe in mente per opporsi a Sanremo. C’è stato poi un saluto natalizio dal Presidente Mattarella, e una chiamata in diretta con il cantante Sal Da Vinci. E per chiudere, un omaggio all’amico di Fiorello, Amadeus. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, lo scoop clamoroso su La Ruota della Fortuna

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con una vera e propria ‘bomba’ sganciata dal conduttore Fiorello. "Devo dare una notizia", ha esordito con un sorrisetto, "visto che siamo in un periodo in cui il gossip la fa da padrone, forse si sta anche un po’ esagerando…è una notizia molto interessante, Carlo Conti dovrebbe saperlo…sappiate amici, e soprattutto Carlo Conti, che La Ruota della fortuna di Gerry Scotti sarà controprogrammata su Sanremo e la porteranno come orario fino alle 22, questo significa che una bella fetta di pubblico la toglie a Sanremo…me l’ha detto un vertice Mediaset".

Dopo questa rivelazione choc, Fiorello si è collegato con il Quirinale per gli auguri di Natale ufficiali a Sergio Mattarella. "Sono impegnato nell’esercizio delle mie funzioni, sto rispondendo agli auguri", ha spiegato il Presidente della Repubblica, "io voglio fare una cosa che non ho mai fatto, voglio droppare il discorso che farò a reti unificate la sera del 31 dicembre, solo l’inizio…eccolo…‘Cari concittadini e care concittadine’…ho scritto solo questo per adesso…chiedo scusa, era una burla presidenziale!".

Il collegamento con Sal Da Vinci e la ‘letterina’ di Fiorello

Poco dopo è arrivata al chiamata in diretta di Sal Da Vinci, direttamente dal suo terrazzo di casa. "Io sono a casa mia a Napoli e tra poco metto il costume per fare il bagno", ha raccontato il cantante, "questa sera debutto al Teatro Augusteo, mi fermerò un mese…la notte di capodanno invece sono su Rai 1!". Poi per omaggiare La Pennicanza, Sal ha cantato a cappella un pezzo del suo successo ‘Rossetto e caffè’, coinvolgendo anche il pubblico in studio.

A seguire, Fiorello ha letto la sua letterina di Babbo Natale scritta quando era solo un bambino: "Caro Babbo Natale…ho 9 anni e non ho voglia di fare niente…quindi credo che da grande farò tanto tanto successo…pensa che per non fare arrabbiare la maestra vado pochissimo a scuola…il mio amico preferito si chiama Amedeo ma ora lo vedo molto meno, lui è andato in una scuola più piccola, pensa che sono solo in 9…per Natale mi piacerebbe ricevere una scatola del Canta tu…il quarantacinque giri del ‘Ballo del qua qua’…e posso chiederti anche un regalo per il mio amico Biggio? Non è che per caso ti è rimasta una pa*la di scorta?".

In chiusura, il mattatore di Rai 1 è tornato sullo scoop iniziale de La Ruota della Fortuna. Suggerendo alla Rai le contromisure da adottare per sconfiggere il game show di Gerry Scotti durante Sanremo. "Dovete mettere qualcosa di potente…Amadeus! Quindici minuti di Amadeus che dice cose a caso per contrastare Gerry!".

