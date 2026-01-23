Fiorello punge Pier Silvio Berlusconi, l’appello ‘sfacciato’ su Checco Zalone: “Non va lasciato solo” Nella puntata di oggi, 23 gennaio, il conduttore Rai si è collegato con il Presidente Mattarella e ha rifilato una stoccata (bonaria) a Pier Silvio Berlusconi. Ecco i dettagli.

Nella puntata di oggi, venerdì 23 gennaio, La Pennicanza è tornata in onda sfoderando ancora una volta tutto il suo arsenale di sarcasmo, imitazioni esagerate e battute decisamente politicamente scorrette. Fiorello ha rifilato qualche stoccata agli ‘amici’ di Dagospia, che l’avevano bacchettato per un video pubblicato su Instagram, ed è stato raggiunto in videochiamata dall’attore Edoardo Leo. C’è stato anche un appello (ironico) in favore di Checco Zalone, mentre l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi si è beccato una stilettata bonaria dal conduttore. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, la chiamata a Mattarella e il ‘dissing’ con Dagospia

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con un messaggio di vicinanza alle popolazioni del Sud Italia colpite dal tifone. Ma poco dopo l’atteggiamento di Fiorello è cambiato radicalmente, dato che il conduttore ne ha subito approfittato per tornare sulla polemica lanciata ieri contro Dagospia. Il sito di notizie aveva bacchettato lo showman per un video social in cui cucinava nella sede Rai, e puntuale era arrivata la replica stizzita di Fiore. Oggi invece è stato addirittura il Presidente Mattarella a intervenire sul tema.

"Voglio intervenire a piè pari in questo dissing", ha detto l’inquilino del Quirinale, "Dagospia, mettetevi una mano sul cuore e sappiate che anch’io mi diletto nel cucinare…faccio braciole, melenzane, provola affumicata, salsicce, costolette, arrosticini di pecora…il tutto condito con un vino che mi manda Luca Sardella ogni anno, pensate con uve pigiate dai suoi stessi piedi…faccio un appello a Dagospia affinché sotterriate il fornelletto della discordia!".

A seguire è arrivata a sorpresa la videochiamata di Edoardo Leo, impegnato in questi giorni nella promozione del suo nuovo film "2 cuori e 2 capanne". "È talmente fico" ha scherzato Fiorello, "che io lo sto guardando e la mia eterosessualità vacilla!…Io ho visto il film, è bello! Complimenti Edoardo! Devo dire che i primi 15 minuti di film gli hai dato che gli hai dato…si ride, si pensa, c’è anche quella componente lì che non guasta…".

La stoccata di Fiorello a Checco Zalone

La puntata è proseguita con il solito ritmo forsennato, e a questo punto il conduttore de La Pennicanza si è rivolto con ironia all’ad Mediaset Piersilvio Berlusconi. ‘Colpevole’ di aver acquistato uno spazio pubblicitario sui principali quotidiani per ringraziare Checco Zalone del suo successo. "Mi chiedevo ma perché Pier Silvio Berlusconi ringrazia De Cecco?", ha sentenziato Fiorello, "invece era ‘Grazie Checco’!…Noi facciamo un appello adesso, donate, donate affinché Checco raggiunga i 72 milioni! Perché Checco in questo momento non va lasciato solo!".

