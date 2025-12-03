Fiorello a La Pennicanza, il grande gesto per Fiorella Mannoia. E lei lo spiazza in diretta Nella puntata di oggi, mercoledì 3 dicembre, lo showman Rai ha stuzzicato il governo Meloni e si è collegato in diretta con l'amico Gigi D'Alessio. Ecco i dettagli.

Anche oggi, mercoledì 3 dicembre, La Pennicanza ha tenuto compagnia agli ascoltatori Rai con la solita valanga di gag e imitazioni imperdibili. C’è stato spazio per un affondo al Governo, impegnato in questi giorni nell’organizzazione dell’evento Atreju, e non sono mancate le stilettate ai ‘colleghi’ di Affari Tuoi. Poi Fiorello si è collegato in diretta con l’amico Gigi D’Alessio – che ne ha approfittato per fare pubblicità a Mediaset – ed è stato sorpreso al telefono da Fiorella Mannoia. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, la gag sul Governo e il colpo basso ad Affari Tuoi

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con un Fiorello in grande spolvero, che ha commentato con irriverenza le notizie sulla guerra in Ucraina: "Lo sai cosa c’ha Putin al collo? Lo sparamissili beghelli!". Poi l’attenzione si è spostata sull’attualità politica, e in particolare sulla manifestazione di Fratelli d’Italia Atreju. "A me mi hanno chiamato i vertici di Fratelli d’Italia", ha scherzato il conduttore, "ma non posso venire, perché poi mi strumentalizzano…tra l’altro ho messo su Google Maps Atreju, ma mi dice destinazione sconosciuta…".

A seguire, Fiorello e Biggio hanno lanciato la versione radiofonica di Affari Tuoi, intitolata "Mi fido del pacco". "Abbiamo una versione nostra", ha spiegato Fiore, "perché quando la Rai ha acquistato il format televisivo in omaggio hanno dato anche quello radiofonico…questo format però gioca sull’onestà…arrivano 5 pacchi a casa del concorrente e in uno ci sono 300mila euro…i concorrenti potrebbero benissimo aprire e indovinare, ma non lo fanno!". Tra gag e risate in studio, il programma è proseguito con una chiamata in diretta inaspettata, quella di Gigi D’Alessio.

"Ti ho chiamato perché ti volevo dire che stasera c’è l’ultima puntata su Canale 5 di ‘Gigi e Vanessa – Insieme’", ha detto il cantante con tono irriverente, "stasera c’ho un ospite speciale, la tigre di Sandokan con tutta la gabbia!".

L’omaggio di Fiorello alla Mannoia

Poco dopo, lo showman de La Pennicanza ha rivolto un appello al pubblico: "Voglio spezzare una lancia a favore di Fiorella Mannoia, perché dice ‘le radio non mi passano più, sono fuori target’…mettiamo subito la Mannoia!". Ed è subito partito un bellissimo pezzo della cantante. Concluso il brano, Fiorello si è calato (nuovamente) nei panni di un personaggio cult della serie Netflix "Stranger Things". "Non ne posso più di stare qui, sempre sottosopra", si è lamentato con voce baritonale, "con sti ragazzini che mi cercano…ma quando finisce sta serie? Non ne posso più, io mi voglio divertire, fare spettacolo!".

E infine, Fiorello è stato raggiunto al telefono proprio da Fiorella Mannoia, che l’ha chiamato direttamente dal Brasile (dove è attualmente in vacanza) per ringraziarlo delle belle parole spese per lei.

