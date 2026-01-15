Sanremo 2026, Fiorello scatenato e super spoiler: svelata in diretta la sigla di Max Pezzali Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha rispolverato l'imitazione irriverente di Al Bano. E non si è risparmiato una stoccata su Elodie. Ecco i dettagli.

Nella puntata di oggi, giovedì 15 gennaio, La Pennicanza è tornata in diretta sfoderando ancora una volta il solito mix esplosivo di sarcasmo, imitazioni irriverenti e battute politicamente scorrettissime. Fiorello ha aperto lo show con una stoccata inattesa a Elodie e Iannone, per poi proseguire prendendo le difese di Jannik Sinner, criticato di recente da una nota influencer. E non è mancato uno spoiler clamoroso sul ruolo di Max Pezzali nel prossimo Sanremo. Ecco tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, l’affondo a Elodie e l’assist a Sinner

Anche oggi risate assicurate nell’ennesima puntata dissacrante de La Pennicanza. Fiorello ha aperto le danze commentando una notizia di costume molto particolare: "Sto vedendo la notizia di Elodie attaccata dalle scimmie…io pensavo che uno di loro fosse Iannone!". Poi lo showman si è occupato della recente polemica scoppiata su Sinner, che sarebbe stato accusato di essere brutto dall’influencer Nilufar Addati.

"Secondo me il talento fa parte del fascino che uno esercita", ha spiegato Fiore, "tipo Geolier ha una bellissima fidanzata, ma non si può dire che sia un adone, però c’ha il suo fascino…per cui il talento fa, capisci? Un altro esempio? Milo Infante! La moglie di Milo Infante è stata Miss Padania…se tu lo vedi con un carrettino con la ruota, e la scopa per i rami degli alberi, lo vedi e dici ‘Guarda, un operatore ecologico!".

Per chiarire una volta per tutte la questione, il conduttore ha quindi provato a contattare direttamente Sinner. Che però era in compagnia (come al solito) del fratello Mark. "Allora mio fratello in questo momento è un uomo finito, è distrutto", ha sbottato il parente del tennista, "e io lo devo tenere su con il morale…come si chiama questa? Nilufar? Io una volta tenevo un piccione che si chiamava Nilufar! Nessuno si può permettere di dire che Jannik è brutto". E per tagliare la testa al toro è intervenuto alla fine lo stesso Sinner, che ha sentenziato: "Allora se io sono brutto, Alcaraz che cos’è scusa?".

Lo spoiler di Fiorello su Sanremo 2026

La puntata è poi proseguita con uno spoiler inatteso sul prossimo Festival di Sanremo. "Ragazzi primo spoiler Sanremese…è una piccola cosa musicale", ha annunciato Fiorello, "allora Max Pezzali animerà la nave…uno del suo entourage mi fa ‘ieri ha scritto una sigla, che presenteremo più avanti’…e me l’ha mandata, quindi io ve la faccio sentire a voi". E subito è partita la sigla top secret scritta da Pezzali.

In chiusura, infine, il presentatore de La Pennicanza si è lanciato di nuovo nella sua imperdibile imitazione di Al Bano. Con un monologo infinito e come al solito esilarante: "Non so se avete letto, ho litigato con Romina…dice che ‘Felicità’ era una canzone di me*da, intanto l’ha cantata per 30 anni, e lo sai quanto abbiamo guadagnato con quella canzone?…Tu pensa che anche io ho fatto il tedoforo, Torino 2006, ero a Cellino ed è arrivato il comitato olimpico…io non avevo capito che dovevo fare solo 400 metri, mi sono fatto Cellino-Torino, tu non puoi capire io c’ho la gambetta corta, correvo e mi sono fatto tutta l’Autostrada del Sole, sembravo un kenyota…quando sono arrivato a Torino ho visto il braciere…e quando l’ho acceso non ho resistito, ho preso due braciole e via!"

