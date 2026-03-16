Fiorello sbarca su Rai 2 con La Pennicanza: l'appuntamento 'storico' alle 7.10 (e c’è una sorpresa) Lo showman ha annunciato un nuovo appuntamento imperdibile con il programma più irriverente del pomeriggio di Radio 2. Ma non sarà una semplice replica. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Si è parlato di Oscar, nella puntata di oggi de La Pennicanza, ma anche di una novità inattesa sulla trasmissione condotta da Fiorello e Biggio. Da mercoledì mattina, infatti, lo show già in onda su RaiPlay verrà trasmesso eccezionalmente anche su Rai 2. Per festeggiare la novità Fiorello non ha risparmiato stoccate ai soliti noti – De Martino e Gerry Scotti in primis – e ha regalato un’imperdibile imitazione di Al Bano Carrisi. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Fiorello, la stoccata al duo De Martino-Scotti

Sull’onda lunga degli Oscar 2026, oggi i conduttori de La Pennicanza hanno aperto la puntata presentandosi in diretta da Los Angeles. Ma dopo una breve introduzione, Fiorello e Biggio sono subito tornati in studio, con la solita dose di ironia e stoccate a non finire. "Vuoi attirare gente agli Oscar?", ha scherzato Fiore, "allora prendi Martina Miliddi dei pacchi e la piazzi lì vicino a Cazzaniga (inviato della Rai sul Red Carpet, ndr)". Poi è arrivato un secondo affondo, stavolta con un commento sul film più premiato della serata: "Una battaglia dopo l’altra? Praticamente è la storia di De Martino e Gerry Scotti!".

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L’approdo de La Pennicanza su Rai 2

Ma il vero momento topico della puntata è arrivato poco dopo, quando Fiore ha annunciato una novità assoluta nel palinsesto Rai. "Pensate da mercoledì questa trasmissione la si potrà vedere sulla rete delle reti, Rai 2!", ha spiegato lo showman, "la mettiamo alle 7.10, sarà una replica, però noi qualche cosa la dobbiamo dare a chi si sveglia la mattina, perché noi il pubblico della mattina lo conosciamo, è esigente, poi ci sono i bambini a quell’ora che si preparano per andare a scuola, quindi magari ci saranno delle cose inedite solo per la mattina…hanno detto vi mettiamo su Rai 2, e io ho detto ‘è una punizione o una promozione?’".

In chiusura, per ‘festeggiare’ in gran stile la notizia, Fiorello si è scatenato con una delle sue imitazioni più iconiche, quella di Al Bano. Stavolta furioso per essere stato escluso da Canzonissima di Milly Carlucci: "La lista nera si è allungata, dopo Amadeus, dopo Carlo Conti e con De Martino ancora sulla cattiva strada…a questo punto si unisce Milly Carlucci, non mi ha neanche chiamato, pensa che addirittura ci sono i Jalisse…adesso mi sono rotto, farò una controprogrammazione, farò un programma che si intitola ‘Albanissimo’, è semplicissimo: ci sono 37 canzoni mie, presento io, canto io, ed eleggerò la migliore canzone della puntata, che ovviamente sarà una canzone mia!".

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