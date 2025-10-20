Trova nel Magazine
"Fiorello sta male", salta il debutto più atteso: la ‘maledizione’ di Bruno Vespa. Come sta

Lo showman siciliano è stato costretto a dare forfait e rinunciare all’esordio della nuova stagione de “La Pennicanza”: cos’è successo e le sue condizioni

Tutto rimandato su Rai Radio 2. Oggi lunedì 20 ottobre 2025, infatti, è saltato il debutto di Fiorello al timone di Radio2 Radio Show – La Pennicanza. Il conduttore è stato costretto a dare forfait a causa delle sue condizioni di salute e lo show è andato in onda solo perchi minuti. Dopo il vero e proprio ‘show’ di ieri nell’access prime time di Rai 1 al posto di Bruno Vespa, dunque, per Fiorello l’esordio alla guida della nuova stagione del programa non è stato dei più fortunati. Scopriamo cos’è successo e come sta.

La Pennicanza, Fiorello salta il debutto: perché e come sta

"In sette minuti hanno rapinato il Louvre, in cinque minuti possiamo fare qualsiasi cosa" annunciavano ieri Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai 1. I due conduttori hanno dato vita a un vero e proprio ‘show’ nell’access prime time della prima rete prendendo il posto di Bruno Vespa e del suo Cinque Minuti (con un siparietto chiamato ironicamente Cinque Minuti senza Bruno Vespa) per lanciare la nuova stagione del loro show radiofonico Radio2 Radio Show La Pennicanza, in partenza oggi lunedì 20 ottobre 2025. L’esordio, tuttavia – come anticipato – non è stato dei più felici: ad aprire la prima puntata della seconda edizione c’era infatti il solo Biggio, costretto ad andare in onda per pochi minuti e senza Fiorello.

"Questa avventura de La Pennicanza comincia in una maniera un po’ particolare perché sono da solo, non c’è Rosario (…) Non è stato molto bene" ha spiegato Biggio. In collegamento telefonico, Fiorello ha raccontato di essere stato fermato da alcuni problemi di salute, e in particolare dai sintomi di un virus. "Molto rumore per nulla, ieri abbiamo fatto tutto quel casino, oggi sto a casa" ha scherzato lo showman siciliano con una citazione di shakespeariana memoria, ipotizzando un ritorno in onda già a partire da domani: "Spero tutto bene, sono in contatto con il mio medico. Fortunatamente non è niente di grave. Ma non tanto da poter essere là. Oggi starò a casa a riposo, sperando domani di essere là".

La battuta su Bruno Vespa

A più di quattro mesi dalla fortunata prima edizione, il debutto della nuova stagione de La Pennicanza è di fatto ‘saltato’ ma non ha scoraggiato Fiorello, che con Biggio ha ironizzato: "Sai che le prime puntate sono sempre un po’ problematiche con l’ansia, quindi meglio saltare la prima e andare direttamente alla seconda". Poi la battuta sullo spazio ‘rubato’ ieri a Bruno Vespa su Rai 1: "Questo deve servire da monito a tutto il mondo dello spettacolo. Se provate a prendere il posto di Bruno Vespa anche per scherzo succede questo".

