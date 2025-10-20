"Fiorello sta male", salta il debutto più atteso: la ‘maledizione’ di Bruno Vespa. Come sta Lo showman siciliano è stato costretto a dare forfait e rinunciare all’esordio della nuova stagione de “La Pennicanza”: cos’è successo e le sue condizioni

Tutto rimandato su Rai Radio 2. Oggi lunedì 20 ottobre 2025, infatti, è saltato il debutto di Fiorello al timone di Radio2 Radio Show – La Pennicanza. Il conduttore è stato costretto a dare forfait a causa delle sue condizioni di salute e lo show è andato in onda solo perchi minuti. Dopo il vero e proprio ‘show’ di ieri nell’access prime time di Rai 1 al posto di Bruno Vespa, dunque, per Fiorello l’esordio alla guida della nuova stagione del programa non è stato dei più fortunati. Scopriamo cos’è successo e come sta.

La Pennicanza, Fiorello salta il debutto: perché e come sta

"In sette minuti hanno rapinato il Louvre, in cinque minuti possiamo fare qualsiasi cosa" annunciavano ieri Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai 1. I due conduttori hanno dato vita a un vero e proprio ‘show’ nell’access prime time della prima rete prendendo il posto di Bruno Vespa e del suo Cinque Minuti (con un siparietto chiamato ironicamente Cinque Minuti senza Bruno Vespa) per lanciare la nuova stagione del loro show radiofonico Radio2 Radio Show – La Pennicanza, in partenza oggi lunedì 20 ottobre 2025. L’esordio, tuttavia – come anticipato – non è stato dei più felici: ad aprire la prima puntata della seconda edizione c’era infatti il solo Biggio, costretto ad andare in onda per pochi minuti e senza Fiorello.

"Questa avventura de La Pennicanza comincia in una maniera un po’ particolare perché sono da solo, non c’è Rosario (…) Non è stato molto bene" ha spiegato Biggio. In collegamento telefonico, Fiorello ha raccontato di essere stato fermato da alcuni problemi di salute, e in particolare dai sintomi di un virus. "Molto rumore per nulla, ieri abbiamo fatto tutto quel casino, oggi sto a casa" ha scherzato lo showman siciliano con una citazione di shakespeariana memoria, ipotizzando un ritorno in onda già a partire da domani: "Spero tutto bene, sono in contatto con il mio medico. Fortunatamente non è niente di grave. Ma non tanto da poter essere là. Oggi starò a casa a riposo, sperando domani di essere là".

La battuta su Bruno Vespa

A più di quattro mesi dalla fortunata prima edizione, il debutto della nuova stagione de La Pennicanza è di fatto ‘saltato’ ma non ha scoraggiato Fiorello, che con Biggio ha ironizzato: "Sai che le prime puntate sono sempre un po’ problematiche con l’ansia, quindi meglio saltare la prima e andare direttamente alla seconda". Poi la battuta sullo spazio ‘rubato’ ieri a Bruno Vespa su Rai 1: "Questo deve servire da monito a tutto il mondo dello spettacolo. Se provate a prendere il posto di Bruno Vespa anche per scherzo succede questo".

