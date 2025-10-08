Colpaccio Rai, Fiorello torna in TV: la svolta salva-ascolti, cosa farà e quando La Pennicanza dell’iconico showman potrebbe presto approdare anche sul piccolo schermo per rilanciare gli ascolti di Rai 2: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Ebbene sì, l’iconico Fiorello potrebbe tornare molto presto in televisione. Dopo l’enorme successo del programma mattutino Viva Rai 2, lo showman si è dedicato per un po’ di tempo alla conduzione del programma radiofonico La Pennicanza. Secondo le ultime indiscrezioni, i vertici Rai avrebbero ora intenzione di portare il format anche sul piccolo schermo, in particolar modo nella seconda serata di Rai 2 nel tentativo di rilanciare gli ascolti che da un po’ di tempo risulterebbero deluenti: scopriamo di più.

Fiorello, "La Pennicanza" in seconda serata su Rai 2

Il programma radiofonico La Pennicanza, condotto da Fiorello su Rai Radio 2, potrebbe presto approdare in televisione nella seconda serata di Rai 2. A rendere nota l’indiscrezione è stato il portale Affari Italiani, che ha anticipato l’intenzione dei vertici Rai di riportare Fiorello in tv per rilanciare gli ascolti della seconda serata, facendo concorrenza a Mediaset con un prodotto già molto amato. Fino ad ora, il programma radiofonico ha infatti ottenuto grande successo, merito ovviamente dell’innata verve comica di Fiorello e del format brillante, leggero e ironico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un mix che potrebbe dare ottimi risultati anche in televisione e che, secondo i vertici di Viale Mazzini, potrebbe aiutare in maniera concreta una fascia oraria un po’ trascurata a diventare molto più coinvolgente e appetitosa per i telespettatori. Ad oggi, secondo le indiscrezioni, i dirigenti sarebbero entusiasti dell’idea con tanto di progetto già in fase avanzata. Ipotizzando dunque la possibilità che tutto possa realmente concretizzarsi, la messa in onda del programma potrebbe avvenire dal lunedì al venerdì alle 23.30 circa. Per il momento, queste rimangono però solo indiscrezioni non confermate, dato che in tutto questo Fiorello non avrebbe ancora preso una decisione finale e definitiva sul da farsi.

La Pennicanza, grande successo di Fiorello su Rai Radio 2

Il debutto del programma radiofonico La Pennicanza, condotto su Rai Radio 2 da Fiorello e Fabrizio Biggio, ha ottenuto immediatamente un grande successo, andando in onda dal lunedì al venerdì dalle 13:45 alle 14:30. Tra gag comiche, battute pungenti, tantissimi ospiti, e chi più ne ha più ne metta, il format si è rivelato particolarmente coinvolgente, dimostrando di essere il degno successore di Viva Rai 2. Ecco allora che l’approdo del programma e dello stesso Fiorello in televisione potrebbe dare vita a un nuovo show televisivo cult, seguitissimo e amatissimo dal pubblico che da tempo aspetta di rivedere lo showman sul piccolo schermo con un programma tutto suo. Non rimane allora che attendere ancora un po’ per avere maggiori conferme.

Potrebbe interessarti anche