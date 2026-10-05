Fiorello torna in tv, ma la Rai deve stare attenta: il suo show può diventare un vero problema per De Martino (e Sanremo)
Il ritorno dello showman può essere una grande occasione per la Rai, ma anche un'arma a doppio taglio: dal rischio déjà vu con Amadeus all'asticella che potrebbe alzarsi per Stefano De Martino
Fiorello torna su Rai 1 e la Rai dovrebbe stare molto attenta: perché quello che sulla carta sembra un colpaccio potrebbe trasformarsi in un problema. Il ritorno dello showman, dopo anni di assenza, potrebbe essere l’occasione per riportare in prima serata un vero varietà, moderno ma con il gusto della grande televisione di una volta.
Fiorello torna su Rai 1: i rischi per Stefano De Martino
Ma proprio qui sta il rischio: niente déjà vu con Amadeus, una coppia che abbiamo già visto fin troppo. E soprattutto attenzione a Sanremo 2027: un Fiorello in grande forma potrebbe alzare ancora di più le aspettative sul Festival di Stefano De Martino. Non perché De Martino abbia meno talento, ma perché, semplicemente, Fiorello è Fiorello.
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