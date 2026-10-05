Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Fiorello torna su Rai 1 e la Rai dovrebbe stare molto attenta: perché quello che sulla carta sembra un colpaccio potrebbe trasformarsi in un problema. Il ritorno dello showman, dopo anni di assenza, potrebbe essere l’occasione per riportare in prima serata un vero varietà, moderno ma con il gusto della grande televisione di una volta.

Fiorello torna su Rai 1: i rischi per Stefano De Martino

Ma proprio qui sta il rischio: niente déjà vu con Amadeus, una coppia che abbiamo già visto fin troppo. E soprattutto attenzione a Sanremo 2027: un Fiorello in grande forma potrebbe alzare ancora di più le aspettative sul Festival di Stefano De Martino. Non perché De Martino abbia meno talento, ma perché, semplicemente, Fiorello è Fiorello.