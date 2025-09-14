Fiorello annuncia il ritorno de La Pennicanza, e inizia subito con una bordata epica alla Rai: cosa ha detto Annuncio a sorpresa dello showman siciliano, che poi non rinuncia a una frecciata irriverente verso i piani alti di Viale Mazzini

Fiorello non si smentisce e, come sempre spariglia le carte, riapparendo dopo settimane di silenzio, per dare un annuncio inaspettato ai tantissimi fan.

Lo fa, in una diretta Instagram in cui dialoga con il fido partner in crime Fabrizio Biggio. Il mattatore siciliano è seduto al tavolino di un ristorante, il suo compagno di avventure invece è collegato dal suo salotto di casa, dove è accesa una tv.

L’annuncio di Fiorello arriva subito, ed è l’annuncio del suo atteso ritorno. "In questo vecchiume che c’è in giro noi saremo una boccata di aria fresca", dice con orgoglio lo showman siciliano. "La ventata di aria fresa la porteremo noi che siamo vecchi, pensa!" ironizza, "perché quelli che sono giovani fanno le cose più vecchie di quelle che facciamo noi". "Si, ho notato che c’è un’ondata di ritorno di vecchi programmi", gli fa eco Biggio e Fiorello trae le naturali conclusioni di questo ragionamento: "Dobbiamo tornare. Torniamo. Stiamo tornando, Radio Due aspettaci!" L’appuntamento con La Pennicanza è per l’inizio di ottobre.

Fiorello: "La Rai vuole comprare Ok il prezzo è giusto, troppo vecchiume: torniamo noi!"

Ed ecco quindi il vero motivo della diretta Instagram: Fiorello annuncia prima di qualsiasi comunicato o nota ufficiale, parlando direttamente al pubblico dei suoi follower e fan, il suo ritorno ai microfoni di Radio Due, dove tornerà con "La Pennicanza", il programma brevemente sperimentato a giugno e che ora torna con nuove puntate. Lo showman a questo punto sembra essere sul punto di chiudere la diretta Instagram "Devo pagare il conto", dice, dopo aver svelato che si trova a cena in qualità di papà. Al tavolo con lui infatti, c’è la figlia Angelica. "Ma che bello ti fai le cenette con tua figlia: ti invidio, le mie hanno le loro cose, a me non mi si filano più" nota un po’ sconsolato Biggio.

Ma poteva limitarsi Fiorello a un lieto annuncio, rinunciando a una robusta pizzicata verso la Rai? Certo che no, e allora, quando tutto sembra ormai finito e andato liscio, l’annuncio è stato dato, e si è sul punto dei saluti, lo showman non resiste ad aggiungere un’appuntita osservazione: "Quando ho letto la notizia che la Rai sta per comprare Ok il prezzo è giusto, ho detto no! Lì ho capito che dobbiamo tornare: una boccata d’aria fresca!"

Anticipazioni su rubriche, e novità del format de La Pennicanza? Fiorello risponde a Biggio in modo categorico e che non ammette repliche: "No idee, no. Deve rimanere lì così questa trasmissione, buttata là. Guai a chi viene con un’idea. I tempi sono molto duri, quindi ci vogliamo noi con un programma di cazzeggio totale!"

