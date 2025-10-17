Affari Tuoi, Fiorello prima di De Martino: cosa farà domenica 19 ottobre (Gerry Scotti è nei guai) Questa mattina, l’iconico showman ha rivelato che prestissimo tornerà in tv e, in particolare, sul primo canale della rete ammiraglia: ecco cosa farà domenica 19 ottobre.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Aria di novità per Fiorello che molto presto tornerà sia in radio che in televisione. Come rivelato dallo stesso spot televisivo che va in onda ormai da settimane, a partire da lunedì 20 ottobre Fiorello tornerà alla conduzione del programma radiofonico La Pennicanza, tutti i giorni alle 13.45 circa su RaiRadio2. E mentre continuano i rumors sulla volontà dei vertici di Viale Mazzini di portare il programma anche in televisione, magari per riempire la seconda serata, lo showman ha rivelato che prima ancora di questo progetto potremo vederlo nuovamente sul piccolo schermo. Dove? Ecco nel dettaglio le sue parole.

Fiorello su Rai 1 prima di Affari Tuoi: cosa farà

Ebbene sì, proprio questa mattina, durante una diretta Instagram con l’iconico compare Biggio, Fiorello ha rivelato ai suoi follower che molto presto tornerà in televisione con un piccolo progetto che nessuno si aspettava. "Vi attenzioniamo una notizia… Il 19 ottobre si tornerà non in radio, ma in Tv, su Rai Uno – ha affermato lo showman – Mattina può essere? No… Pomeriggio? Neppure…Tg1? Non come ospiti…Tra i pacchi di Affari Tuoi e il Tg1 non c’è niente… Spargete la voce". Ecco allora che l’ironico Fiorello si prepara a tornare in tv domenica 19 ottobre con un breve speciale del suo programma radiofonico La Pennicanza che andrà in onda tra il Tg1 e Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fiorello precede Affari Tuoi, la strategia per ‘aiutare’ De Martino: cosa succede

La decisione dei vertici Rai di portare Fiorello in tv proprio domenica sera appena prima di Affari Tuoi sembrerebbe, tra l’altro, non essere del tutto casuale. Come già ipotizzato da molti utenti anche sui social, la presenza dello showman su Rai 1 potrebbe rivelarsi di grande vantaggio per Stefano De Martino, trattandosi di un ottimo traino per i telespettatori che, sintonizzati su Rai 1 per vedere Fiorello, potrebbero approfittarne e continuare la serata sul primo canale della rete ammiraglia. In sostanza, sarebbe un ‘boost’ di visibilità aggiuntiva per il gioco dei pacchi, da settimane impegnato in un testa a testa con La Ruota della Fortuna che finora sta vedendo vincitore il game show di Canale 5.

D’altronde, la sfida a suon di share tra Affari Tuoi con Stefano De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti continua senza sosta, e il weekend sembrerebbe essere proprio il momento nel quale il gioco del biscione soffre maggiormente in termini di ascolto rispetto al resto della settimana. Chissà allora che la strategia di posizionare Fiorello poco prima di Affari Tuoi non possa portare il buon De Martino a vincere la sfida degli ascolti contro La Ruota della Fortuna che appare sempre più forte e seguita.

Potrebbe interessarti anche