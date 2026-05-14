Eurovision 2026, Fiorello svela cosa ha fatto Sal Da Vinci dopo l'esibizione: “Si è andato a cercare un locale in Austria…” Oggi lo showman de La Pennicanza ha rivelato un retroscena inatteso sul cantante partenopeo in gara a Vienna. Poi la battuta 'scorretta' su Senhit, Boy George e la Rai.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Anche oggi Fiorello ha regalato emozioni (e imitazioni) a La Pennicanza. Lo showman Rai ha rivelato un nuovo audio inedito ricevuto da Sal Da Vinci, prossimo finalista all’Eurovision Song Contest di Vienna. E non ha saputo trattenere una battuta sugli eliminati Senhit e Boy George, che gareggiavano per San Marino. Sul fronte gossip, invece, Fiorello è entrato a gamba tesa nella questione dei vip spiati. E a farne le spese è stata (suo malgrado) l’incolpevole Lory Del Santo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, il commento sui vip spiati e la stoccata a Lory Del Santo

"I vip spiati mi incuriosiscono", ha spiegato Fiorello oggi, nella solita diretta-fiume a La Pennicanza. Poi l’attacco: "Lory Del Santo? Ma che te spii Lory del Santo?…Fu famosa la vicenda con Khashoggi, che regalò a Lory Del Santo per una notte d’amore un diamante del valore inestimabile, io non so che cosa gli abbia fatto…e tu me la spii oggi? Oggi che le possono regalare, uno Swarovski, una tesserina dei punti della Lidl?".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma lo sfogo dello showman non si è fermato qui. "Britti (altro vip che sarebbe stato spiato, ndr) è un bravo ragazzo, che vita può avere? Ha cambiato le corde della chitarra…Se devi intercettare qualcuno devi intercettare gente con dei segreti, che ne so Pierluigi Diaco…cos’è quella cosa che ha, un cane?…Non ho capito che essere sia…Oppure Liorni, uno che ne fa di ogni, ha tutti i codici di tutti gli allarmi d’Italia!". Poi la chiusura: "Devono intercettare me, io so’ pappa e ciccia con il Presidente del Consiglio…sono pappa e ciccia con Dagospia…il Delle Vittorie, alla fine, il segreto sapete qual è? Che sono io che lo sto vendendo!".

Il racconto assurdo su Sal Da Vinci all’Eurovision

Il clou della puntata è arrivato poco dopo, quando Fiorello è tornato a parlare dell’Eurovision in corso a Vienna. Commentando l’eliminazione inattesa di Senhit con Boy George, che era in gara per San Marino, il conduttore ha scherzato: "Io credo che Boy George non fosse Boy George…era Roberto Sergio! (amministratore delegato Rai, ndr)". Poi ha lodato il cantante italiano in concorso: "Comunque abbiamo ancora Sal Da Vinci che sta facendo sfracelli". Finendo per rivelare agli ascoltatori un altro audio inviato da Sal al suo cellulare dopo la semifinale. "Siete fantastici e soprattutto state bene insieme", si sente nel vocale del performer, "qui c’è un po’ di fracasso, mi trovo in un locale che si chiama ‘I Terroni’…c’è una distesa di magliette del Napoli…fantastici tutti, viva l’Italia!".

"Si è andato a cercare un locale in Austria che si chiama i Terroni!", ha commentato allora Fiorello, estasiato dalla notizia. E in chiusura ha voluto leggere una notizia dell’Ansa: "Sal Da Vinci dice ‘io operaio della musica porto gli ultimi all’Eurovision’…con una frase così potrebbe vincere le primarie del PD!".

Potrebbe interessarti anche