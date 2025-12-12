Fiorello, La Pennicanza cancellato: perché è saltata la diretta di oggi 12 dicembre Nella giornata di oggi, venerdì 12 dicembre, lo show di Rai Radio 2 non è stato trasmesso per via dello sciopero generale. Ecco cosa è andato in onda al posto del programma.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

La diretta di oggi, 12 dicembre, de La Pennicanza non è andata in onda per effetto dello sciopero generale che ha coinvolto anche il mondo dell’informazione, portando alla cancellazione o alla modifica di molti programmi radiofonici e televisivi. Al posto della solita puntata inedita, la Rai ha quindi deciso di trasmettere un montaggio dei migliori momenti con protagonisti Fiorello e Biggio. Una scelta che ha decisamente preso in contropiede gli ascoltatori affezionati de La Pennicanza, che dovranno attendere lunedì 15 dicembre per il prossimo appuntamento live con lo show di Rai Radio 2. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Fiorello, perché la puntata de La Pennicanza non è andata in onda oggi 12 dicembre

Già il 28 novembre scorso, a causa dello sciopero indetto dalla Federazione nazionale della stampa italiana, la diretta de La Pennicanza era stata sostituita da un "best of" dei momenti migliori del programma. Lo stesso scenario si è ripetuto oggi, venerdì 12 dicembre, stavolta per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la Manovra di Bilancio 2026. Gli affezionati spettatori dello show di Fiorello e Biggio, quindi, hanno dovuto fare a meno di nuove gag e imitazioni irriverenti. Accontentandosi di un montaggio ‘su misura’ messo insieme in poco tempo per non lasciare a bocca asciutta il pubblico.

Il successo de La Pennicanza e lo sbarco (possibile) in tv

Lo stop di oggi arriva mentre La Pennicanza continua a macinare consensi e ascolti record. Il format, che mescola satira, imitazioni, telefonate surreali e ospiti a sorpresa, si è rapidamente costruito un seguito di fedelissimi, anche grazie alle frequenti incursioni di amici vip di Fiorello e a una regia ‘comica’ che ricorda lo spirito libero di Viva Rai2!. Non è quindi un caso che il mancato appuntamento con la diretta, oggi, sia stato particolarmente sentito dal pubblico.

Tra l’altro, proprio di recente, Fiorello ha sottolineato il suo desiderio di portare La Pennicanza anche in televisione, sostenendo che il programma funzionerebbe perfettamente sul piccolo schermo "così com’è", magari in una fascia sperimentale. "I vertici Rai stanno sbagliando tutto", ha scherzato lo showman, "questo programma deve andare in TV…Senza fare niente, così com’è…ma non ci vogliono!".

L’idea di una ‘Pennicanza televisiva’, comunque, potrebbe rivelarsi molto più di una boutade. Tra collegamenti immaginari con il Quirinale, finti Papi al telefono e battute su conduttori e palinsesti, è chiaro che gli ingredienti per uno spettacolo tv di successo ci sono tutti. Ma la decisione resta in mano ai vertici di Viale Mazzini.

