Fiorello provoca la Rai (e medita l'addio): "Ecco dove andrò". Poi la rivelazione su Amadeus
Lo showman de La Pennicanza ha stuzzicato (di nuovo) l'azienda per la vendita del Teatro delle Vittorie. E non è mancato uno 'sgambetto' all'amico Sal Da Vinci. Ecco i dettagli.
Oggi a La Pennicanza si è parlato (ancora un volta) della polemica accesissima sul Teatro delle Vittorie, messo in vendita dalla Rai nonostante le proteste di Fiorello e Arbore. Ma al centro del solito turbinio di imitazioni, e stoccate imperdibili, è finito anche Sal Da Vinci, prossimo rappresentate dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2026. A lui Fiorello ha dedicato una scenetta esilarante, incentrata sulle presunte lezioni di inglese che il cantante starebbe prendendo per non sfigurare sul palco. Ecco qui sotto tutti i dettagli dell’episodio di oggi.
Fiorello, l’attacco alla Rai e l’ipotesi (clamorosa) sul Nove
Anche oggi, negli studi de La Pennicanza si è discusso a lungo della vendita del Teatro delle Vittorie, storico simbolo della tv pubblica. E ancora una volta Fiorello, che di recente aveva suggerito un ammodernamento dell’azienda – offrendosi volontario per essere ‘cacciato’ – ha rincarato la dose: "Mi vendono al Nove, insieme ad Amadeus". Poi ha aggiunto: "No ma è lui che tornerà qua molto presto, notizia di corridoio". E infine, con ironia, ha ammesso che forse il futuro dell’amico in Rai potrebbe averlo compromesso proprio da lui, che l’aveva ‘costretto’ a esprimersi sul Delle Vittorie: "Se c’era una strada, si è bloccata proprio ieri!".
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Poco dopo, lo showman de La Pennicanza ha chiuso il discorso con un’ultima stoccata delle sue: "Una volta venduto il Delle vittorie, poi la Rai non la riconoscerà nessuno per quanto sarà moderna…saremo il broadcast più famoso e più moderno del pianeta". Ma è chiaro che al di là delle battute, la delusione per quanto deciso dalla Rai non è ancora passata. I vertici sembrano intenzionati a tirare dritto, e il Teatro a quanto pare verrà ceduto al miglior offerente. Se non altro, però, Fiorello ha ancora voglia di riderci (e farci ridere) su.
Fiorello e lo sgambetto a Sal Da Vinci sull’Eurovision
Tutt’altro tono ha avuto, nel proseguo della puntata, la stoccata di Fiorello all’amico vincitore di Sanremo Sal Da Vinci. "Sta per arrivare l’Eurovision", ha ricordato il comico, "e nel frattempo Sal Da Vinci sta prendendo lezioni di inglese…". Così è partita una scenetta registrata, con Fiore nei panni di Sal e un insegnante di inglese impegnato (invano) a migliorare le proprietà linguistiche del cantante. Tutto estremamente godibile e perfettamente orchestrato. Tant’è che difficilmente Sal se la prenderà per un intervento del genere. Anzi, potrebbe presto tornare in onda per un altro duetto imperdibile, con il suo imitatore (ed estimatore) numero uno.
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