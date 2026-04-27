Fiorello furioso: “Vendere il Teatro delle Vittorie? Un crimine”, parte la crociata contro la scelta della Rai Lo showman si è recato davanti allo storico teatro per manifestare contro la decisione dei vertici di Viale Mazzini di venderlo perché considerato ‘datato’.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Negli ultimi mesi la Rai ha deciso di attuare un rivoluzionario piano immobiliare sostituendo o vendendo centri di produzione, uffici e teatri importanti presenti sul territorio nazionale. Manovre che vanno dunque ad interessare diverse zone, da Milano a Roma, passando per Venezia, Firenze, Genova, Torino e Cagliari. Tra le decisioni attualmente più discusse vi è la vendita dello storico Teatro delle Vittorie di Roma, dove negli anni sonno stati prodotti alcuni dei progetti televisivi italiani più importanti. In questi mesi in molti si sono opposti alla vendita, proponendo anche l’idea di lasciare il Teatro in gestione alla Rai e intitolarlo alla memoria di Pippo Baudo. Nelle ultime ore sta facendo particolarmente discutere l’ultima presa di posizione di Fiorello, il quale ha attacco dei manifesti proprio davanti al Teatro delle Vittorie e ha pubblicato un video social sottolineando la sua personale protesta: scopriamo di più.

Fiorello si ribella alla vendita del Teatro delle Vittorie: "Un crimine nei confronti dello spettacolo italiano"

Come ben sappiamo, l’iconico Fiorello non è certo uno che le manda a dire, e anche in questo caso ha dimostrato di non aver affatto paura di esprimere la sua opinione. Davanti alla scelta di vendere lo storico Teatro delle Vittorie, con la Rai pronta ad accettare offerte fino al prossimo 22 maggio 2026, Fiorello ha deciso di protestare contro questa decisione, e di farlo in maniera più che plateale. Lo showman si è infatti recato davanti al Teatro per affiggere diversi manifesti con frasi come "Questo teatro non è in vendita!" e "Questo teatro non si dovrebbe vendere!".

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Con l’aiuto dell’amico e collega Fabrizio Biggio, l’iconico Fiorello ha poi pubblicato un video social attraverso il quale ha ulteriormente sottolineato la sua protesta. "Vendere il Teatro delle Vittorie sarebbe un crimine nei confronti dello spettacolo italiano, per rispetto a Pippo Baudo e ai programmi che ha creato qui dentro. Oggi inizieremo proprio da qui la puntata de La Pennicanza per sottolineare ancora quanto sia importante trovare un’alternativa alla vendita del Teatro delle Vittorie".

Teatro delle Vittorie in vendita, Renzo Arbore chiama in causa Fiorello: "Deve scendere in campo"

Sono molti i personaggi dello spettacolo italiano che si dicono contro la scelta della Rai di vendere lo storico Teatro delle Vittorie. Tra questi anche Renzo Arbore che parlando al Messaggero ha definito tale decisione "Avvilente", chiamando in causa proprio Fiorello: "Spero che ci ripensino. E mi auguro che un gigante come Fiorello scenda in campo". E ovviamente la risposta dello showman non si è fatta attendere, tanto da esporsi in prima persona contro la decisione della Rai. Ora non rimane che attendere il responso dei vertici di Viali Mazzini, i quali per il momento sembrerebbero però fermi sulla loro scelta.

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