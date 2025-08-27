Fiorello, prime vacanze (speciali) da nonno in Sardegna: le foto con il nipotino 'sciolgono' il web Lo showman Rai è stato paparazzato al mare con tutta la famiglia, comprese le figlie Angelica e Olivia e la compagna Susanna biondo. Con lui anche il nipote nato da pochi mesi.

Rosario Fiorello, volto amatissimo della televisione italiana, si sta godendo la sua prima estate da nonno sotto il sole della Sardegna. Lo testimoniano recenti scatti pubblicati dal settimanale Chi, che mostrano il conduttore Rai immerso nella felicità mentre gioca in acqua con il nipotino, dato alla luce pochi mesi fa dalla figlia Olivia. Con Fiorello, a condividere il relax e la gioia delle vacanze, presenti anche la compagna Susanna Biondo e l’altra figlia, Angelica. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Fiorello, la prima estate (speciale) in vacanza da nonno

Ad accompagnare la famiglia di Fiorello, nelle vacanze sarde di questi giorni, c’è la cornice da cartolina di Santa Margherita di Pula. Poi tanto relax, e quel nuovo nipotino che Fiorello coccola tra una nuotata e una risata di gusto. Il piccolo, come si evince dalle foto pubblicate di recente da Chi, sgambetta in acqua sereno, mentre il conduttore – aiutato da Susanna e Angelica – si divide tra bagnetti e il trasporto di borse e accessori, lasciando alla moglie l’onore di spingere il passeggino.

Anche la figlia minore Angelica, 19 anni, non nasconde la complicità col padre, immortalata da un bacio spontaneo che non sfugge agli obiettivi dei paparazzi. Olivia, invece, si concede la tranquillità della casa, preferendo andare in spiaggia soltanto pomeriggio: una scelta che testimonia come, nella famiglia Fiorello, ognuno abbia i propri ritmi. Anche se la sintonia non manca davvero mai.

Il rapporto speciale di Fiorello con la figlia Olivia

Un capitolo a parte merita lo speciale rapporto tra Fiorello e Olivia, nata da una precedente relazione di Susanna Biondo. "Non sono il suo papà naturale, sono il suo papà frizzante", aveva dichiarato lo showman tempo fa, che ha ricevuto dalla ragazza, in occasione delle nozze con Ansperto Radice Fossati Confalonieri, l’onore di accompagnarla all’altare insieme al padre biologico. "Il segreto è andare d’accordo tra gli adulti", ha ribadito Fiorello, "io ho sempre avuto un rapporto sereno con il padre biologico di Olivia".

La famiglia di Fiorello, in ogni caso, predilige la discrezione, e nemmeno il nome del piccolo nipotino, nato a gennaio scorso, è stato rivelato pubblicamente. Ciò non toglie che il nonno si stia godendo il nuovo ruolo nel modo migliore possibile. Lo testimoniano i sorrisi e le immagini immortalate dal settimanale Chi. E noi non possiamo fare altro che rallegrarci. In attesa che lo showman torni al lavoro in Rai, magari alla guida di nuovi, entusiasmanti progetti.

