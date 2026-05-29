Fiorello polemico su palinsesti Rai: “Novità pazzesche”. E svela quando chiuderà per sempre La Pennicanza Il comico e conduttore ha punzecchiato con ironia la programmazione estiva del servizio pubblico. Poi la 'profezia' sulla durata del suo show cult con Biggio. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

È il solito Fiorello, a La Pennicanza, con stoccate alla Rai e attacchi pungenti dopo la sconfitta di ieri del suo pupillo, Sinner. Il conduttore siciliano nella puntata di oggi ha (ancora una volta) criticato con ironia i palinsesti estivi dell’emittente pubblica, e si è spinto anche oltre. Puntando il dito contro i soliti programmi noti, che puntualmente a settembre rivedranno la luce senza grandi cambiamenti. E in più, in chiusura di episodio, lo showman ha rivelato quando il suo programma cult potrebbe chiudere per sempre i battenti. Ecco tutti i dettagli.

Fiorello, la polemica sui palinsesti estivi della Rai

Il tono è sempre gradevole, perché ci mancherebbe. Ma comunque i suoi messaggi ai piani alti Fiorello li manda sempre. E così anche oggi, in onda a La Pennicanza su Radio 2, il comico e conduttore non si è risparmiato. Preda dei suoi sfoghi sono stati questa volta i palinsesti estivi della Rai, annunciati ieri con poche novità e tanto di già visto. Proprio su questo punto Fiore ha battuto con evidente sarcasmo: "Novità pazzesche, quando le ho viste ho detto ‘wow’".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi è entrato nel dettaglio: "La novità più rilevante è che Uno mattina e La Vita in Diretta rimangono con il loro nome originale…sai perché? Perché il pubblico della Rai magari legge ‘Vita in Diretta Estate’, oddio, qualcosa di nuovo! No…se gli cambi qualcosa non si può". E nel calderone è finito anche il nuovo ‘acquisto’ del servizio pubblico, il noto inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti: "C’è anche Brumotti, da Mediaset passa a noi, continuerà a farsi picchiare dagli spettatori, però essendo in Rai verrà salvato da Imma Tataranni…".

L’annuncio spiazzante sul futuro de La Pennicanza

L’ironia di Fiorello si è scagliata anche contro la programmazione Rai post-estate. Cioè contro tutti quei programmi che puntualmente riappariranno nella solita veste a settembre (o giù di lì). Da Ballando con le Stelle – che pure prepara un ribaltone alla giuria – a Tale e Quale e compagnia bella. "Cambiano le giurie, cambiano le palette…cambiano i Tali, i Quali", ha scherzato Fiore, "noi siamo a una stagione, lì invece si parla di 25-30 stagioni". E infine ecco la ‘profezia’ sulla durata de La Pennicanza, programma nuovissimo e ormai irrinunciabile per gli appassionati: "Noi arriviamo al massimo a 4 stagioni, come la pizza…". Se le parole di Fiorello corrispondono al vero, significa che il cult con Biggio durerà solo altre 3 stagioni in tutto. Non è una previsione irrealistica, data l’intensità dell’impegno che prevede per i suoi conduttori. Ma è pur sempre una pessima notizia.

Potrebbe interessarti anche