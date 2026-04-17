Fiorello ci ripensa e ‘lancia’ Arisa (con Spollon) al Concertone del Primo Maggio: “Saranno loro i conduttori” Lo showman de La Pennicanza ha fatto retromarcia sul nome di Amadeus, spoilerando invece l'attore e la cantante alla conduzione dell'evento. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Fiorello fa retromarcia sull’amico Amadeus e cambia nomi. Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai è tornato sui suoi passi, negando la presenza del collega sul palco del Concertone del Primo Maggio. Al suo posto, invece, dovrebbero arrivare Arisa e Pierpaolo Spollon. Nel corso dell’episodio c’è stato anche spazio per un omaggio alla nuova hit di Tony Pitony e Tommy Cash, "L’ammor", e non è mancato un affondo a due protagonisti della ‘galassia’ Mediaset: Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Fiorello, lo spoiler (di nuovo) sul Concertone del Primo Maggio

In apertura di puntata, Fiorello ha rettificato quanto dichiarato appena ieri sul Concertone in arrivo. Aveva accennato al possibile coinvolgimento di Amadeus come conduttore, ma a quanto pare si trattava di una gag bella e buona. Oggi, invece, si è fatto serio: "Io so qualcosa, so esattamente chi presenterà il Primo Maggio…Amadeus? No! È un attore bello, bravo, biondo, il cognome inizia per ‘s’ e finisce per ‘on’…Spollon! Pierpaolo Spollon! Condurrà il Primo Maggio, a meno che non lo cambino nelle ultime ore…e insieme a lui chi c’è?…Arisa!".

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Il doppio ‘affondo’ di Fiorello a Pier Silvio e Maria De Filippi

Al centro dell’attenzione del comico è finita anche la famiglia Berlusconi, già citata ieri en passant. Fiorello ci ha tenuto a far sentire agli ascoltatori il nuovo inno di partito dedicato alla (presunta) discesa in campo di Marina. Ma subito una (finta) chiamata dai vertici Mediaset lo ha interrotto. "Intervengo in questa riunione di menti semplici", ha detto un adirato imitatore di Pier Silvio, "perché ieri è stato nominato il nome di Berlusconi invano…il nome della mia famiglia invano, avete fatto delle illazioni in merito alla discesa in campo di mia sorella Marina, come avete osato parlare di politica voi che avete fatto della banalità la vostra ragione di vita? Voi, che la cosa più impegnata che avete letto è il libro di ricette di Benedetta Parodi?…Quindi per il futuro evitate di addentrarvi in discorsi che non vi competono e non giocate con il mondo dei grandi".

Per finire, è stato rispolverato il tema degli attacchi ripetuti di Donald Trump al nostro Paese. Prima i conduttori de La Pennicanza hanno mandato in onda un video (fake) del Presidente USA adirato con Antonella Clerici: "Nonostante la sua fama, lei cucina una c**avica". E poi è stato Fiorello a delineare uno scenario davvero particolare, con protagonista la ‘regina’ di Canale 5: "Io mi immagino Maria De Filippi che manda un postino in America, ‘Trump ha accettato l’invito?’…Trump arriva qua, si siede, si apre la busta e c’è la Meloni…poi la Meloni parla e fa: ‘A li mo**acci tua!’".

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