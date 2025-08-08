Fiorello, svaligiata la sua villa a Roma: bottino gigantesco. È il quarto furto, nel 2008 disse: “Vivo in galera” Lo showman Fiorello è stato nuovamente vittima dei ladri: è il quarto furto nella sua villa di via della Camilluccia. Cosa hanno rubato.

Un colpo studiato nei minimi dettagli, compiuto in piena notte mentre la famiglia era fuori città. La villa romana di Fiorello, situata in via della Camilluccia, è stata svaligiata da una banda di ladri professionisti che ha portato via oggetti di grande valore. Secondo le prime stime, il bottino ammonterebbe a più di 300mila euro e comprende monili in oro, collane preziose, pietre e alcuni orologi di pregio. É stato ‘Il Messaggero’ nella tarda serata di ieri a dare la notizia, poi confermata dalle versioni online de ‘Il Corriere’ e ‘La Repubblica’.

Fiorello, svaligiata la casa di via della Camilluccia

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero riusciti a disattivare il sistema d’allarme ed hanno fatto ingresso nella casa passando da una porta finestra. Una volta all’interno, hanno ispezionato accuratamente tutte le stanze, arraffando ogni bene prezioso. Le forze dell’ordine, intervenute immediatamente dopo la segnalazione, hanno avviato le indagini con il supporto della polizia scientifica, che ha cercato di rilevare eventuali tracce lasciate dai criminali. Finora, però, non sono emersi elementi concreti utili a identificare i responsabili, che si presume abbiano indossato guanti in lattice per non lasciare impronte digitali.

La scoperta della domestica e le indagini della Polizia

A scoprire il furto è stata la domestica di Fiorello, che era in possesso delle chiavi dell’abitazione. Entrando nella villa, la donna si è trovata davanti a una scena di disordine e devastazione. Dopo aver chiamato la polizia, ha avvisato i proprietari. Le autorità non escludono che i colpevoli possano essere dei ladri già noti alle forze dell’ordine, specializzati in furti di questa natura a Roma Nord. Si ipotizza inoltre che il bottino possa essere stato affidato a ricettatori che lo metteranno in vendita sul mercato nero; la polizia sta quindi monitorando i circuiti illegali per tentare di recuperare i preziosi rubati e risalire ai colpevoli.

Fiorello, i furti subiti in casa: "Ho davvero paura"

É la quarta volta che Fiorello subisce un furto nella sua villa di via della Camilluccia. Già in passato, lo showman siciliano era stato preso di mira, tanto da dover adottare misure di sicurezza molto rigide. Nel 2008, ritirando il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia, raccontò: "Sì è vero sono entrati i ladri come c’è scritto sul giornale ma lì dicono che è la prima volta e che hanno rotto le tapparelle, invece è la terza. Per fortuna non ci hanno fatto niente. Ho davvero paura, non si può rientrare a casa, ho inferriate dappertutto. È come vivere in galera e non è una bella cosa".

Qui il video dell’intervista di Fiorello a Striscia sui furti in casa.

Nel 2020, inoltre, la stessa villa era stata interessata da un incendio causato da un cortocircuito, che aveva richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per evitare danni più gravi.

Abitazioni vip a Roma nel mirino dei ladri

Il caso di Fiorello si inserisce in un quadro più ampio di furti ai danni di personaggi famosi nella Capitale e dintorni. Nel corso del 2025, ad esempio, anche la casa romana di Massimo Ferrero è stata svaligiata, così come la villa di Stefano Orfei (figlio di Moira) ai Castelli Romani. Più recentemente, anche Franca Gandolfi, vedova di Domenico Modugno, ha subito un furto nella sua abitazione romana. Le modalità sono spesso simili: colpi rapidi, sistemi di sicurezza aggirati e proprietari assenti, segno di bande ben organizzate e informate.

