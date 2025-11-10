Fiorello, dolore a La Pennicanza per Peppe Vessicchio: tutti in lacrime per la dedica ‘cantata’ Nella puntata di oggi il conduttore Rai ha omaggiato il direttore d'orchestra scomparso. Poi l'affondo all'amico Al Bano con la solita imitazione irriverente. Ecco i dettagli.

Nel primo episodio della settimana, a La Pennicanza, Fiorello ha omaggiato la vincitrice dell’ultima puntata di Ballando, Francesca Fialdini. Non è mancato poi il solito affondo (ironico) all’amico Al Bano, e una stoccata in piena regola al collega Carlo Conti. E sul finale, lo showman Rai ha deciso di dedicare una canzone alla memoria di Peppe Vessicchio. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata di oggi.

Fiorello show, l’omaggio a Francesca Fialdini e l’imitazione di Al Bano

Oggi a La Pennicanza Fiorello ha aperto le danze omaggiando Francesca Fialdini, che nonostante l’infortunio è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria di puntata a Ballando. "Volevo fare i complimenti alla Fialdini", ha esordito lo showman, "ha vinto la puntata con una gamba sola!!…i carabinieri hanno arrestato 12 persone a Ostia, sapete chi era a capo dell’operazione? La Fialdini!…la Roma ha vinto, vuoi sapere chi ha segnato? La Fialdini!".

Il presentatore ha poi proseguito lo show con la solita imitazione demenziale di Al Bano. "Voi vi chiederete, ma come mai ha questa voce possente?", ha detto scimmiottando il cantante, "pensa ero piccolo, mio padre mi diceva ‘Vuoi una voce possente?’ Dissi ‘Sì papa’…Allora lui la mattina mi dava il latte di capra e lo mischiava con le sardine salate…subito dopo un bicchiere d’olio d’oliva fritto, tu non puoi capire la voce…una volta si ruppe al pronto soccorso di Cellino la sirena dell’ambulanza…chiamarono me!".

Lo ‘sgambetto’ a Carlo Conti e la dedica a Peppe Vessicchio

A seguire, Fiorello è tornato sull’impresa di Francesca Fialdini incensando nuovamente la conduttrice: "Campionato mondiale di pasticceria…l’Italia premiata per la miglior pralina…vediamo un po’ chi è la pasticcera che ha vinto…è Francesca Fialdini!!". Poi è arrivata la chiamata di una spettatrice Rai indignata, che ha rifilato una bella stoccata a Carlo Conti: "Sono un’abbonata indignata, ho visto le ultime puntate di Carlo Conti e mi pare un paio di toni di meno abbronzato rispetto a prima…io lo voglio di quel tono barbecue che mi ha fatto innamorare!".

E per ricordare il grande maestro Peppe Vessicchio, scomparso di recente, Fiorello ha deciso di cantare in diretta una canzone arrangiata proprio da lui, "Una lunga storia d’amore". "Dedico questa direzione a Peppe Vessicchio", ha detto il presentatore con un filo di commozione nella voce. Mentre sul finale, proprio la Fialdini ha deciso di chiamare in diretta La Pennicanza per ringraziare dei complimenti ricevuti. "Sono in salotto e stavo facendo una piroetta su un piede solo", ha scherzato la concorrente di Ballando, "quasi quasi sto pensando di non guarire più, perché l’effetto è stato talmente forte, mi dispiace perdere questo edema osseo!". Quanto al suo ritorno in pista nella prossima puntata di Ballando, Francesca ha messo le mani avanti: "Devo fare una risonanza magnetica per vedere a che punto siamo". Solo allora si deciderà il suo destino in pista.

