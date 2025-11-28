Fiorello, La Pennicanza cancellato all’ultimo minuto: perché è saltata la diretta di oggi 28 novembre Il programma di Rai Radio 2 condotto dallo showman e da Biggio oggi non è andato in onda. Al suo posto un 'best of' dei migliori sketch della stagione. Ecco i dettagli.

La diretta di oggi de La Pennicanza non è mai iniziata. Gli ascoltatori di Rai Radio 2, infatti, così come gli spettatori della versione visual, si sono ritrovati senza lo show di Fiorello e Fabrizio Biggio a causa dello sciopero indetto oggi dalla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi).La mobilitazione, che riguarda quotidiani, periodici, radio e tv, ha comportato cancellazioni, palinsesti ridotti e rinvii di molti programmi informativi e d’intrattenimento, compresa la trasmissione di grande successo condotta da Fiorello. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

La Pennicanza, perché è saltata la puntata di oggi

La diretta de La Pennicanza è stata sostituita oggi da un ‘best of’ dei migliori momenti del programma. Il motivo, come anticipato, è lo sciopero dei giornalisti indetto per la giornata di oggi, 28 novembre 2025. La protesta è nata dal mancato rinnovo del contratto nazionale Fnsi–Fieg, scaduto nel 2016. Dopo anni di trattative, i sindacati hanno giudicato "irricevibile" la proposta degli editori, denunciando la perdita di potere d’acquisto, condizioni svantaggiose per i più giovani e il mancato riconoscimento del ruolo del lavoro giornalistico nell’era digitale e dell’intelligenza artificiale.

In questo quadro, molte redazioni radiofoniche e televisive hanno scelto di aderire, con effetti a catena su diversi programmi in onda oggi. La Pennicanza, che ogni giorno tiene compagnia agli ascoltatori tra attualità, satira, collegamenti in diretta e ospiti esclusivi, si è unita al novero degli show aderenti allo sciopero. Da qui la decisione di mandare in onda una ‘collezione’ dei migliori momenti della stagione, per tenere comunque compagnia agli ascoltatori più affezionati.

Il successo de La Pennicanza su Rai Radio 2

Lo stop è arrivato mentre La Pennicanza vive una fase di enorme successo a livello di ascolti e apprezzamento ‘popolare’. Lo show di Fiorello e Biggio, nato in primavera e tornato con una seconda edizione lo scorso ottobre, ha saputo creare fin da subito un connubio di elementi unici e irripetibili. Dalle imitazioni dissacranti di Al Bano e Milo Infante, alle chiamate in diretta alla famiglia Sinner, passando per le chiacchierate con il Presidente Mattarella, e i jingle ad hoc memorabili, come il singolo ‘La Santa Pennicanza’ cantato da Cesare Cremonini. Ogni elemento de La Pennicanza ha contribuito a dar vita a un programma irripetibile, nel vero senso della parola.

E un grande apporto lo hanno dato anche le incursioni, piuttosto frequenti, di personaggi dello spettacolo vicini a Fiorello. Da Giorgia a Virginia Raffale, da Gigi D’Alessio ad Antonella Clerici, gli amici vip del conduttore hanno fatto a gara per una videochiamata in diretta da sfruttare come promozione irriverente o sketch improvvisato. E il pubblico ha sempre apprezzato parecchio.

Per fortuna, dopo la pausa forzata di oggi La Pennicanza tornerà regolarmente in onda lunedì prossimo. Con nuove gag imperdibili e un successo di ascolti assicurato.

