Fiorello ‘intercetta’ Corona a La Pennicanza, nuovo scoop su Signorini e annuncio choc: “Non finisce qui” Nella puntata di oggi, 17 dicembre, lo showman Rai si è collegato in diretta con il Vaticano e ha rifilato una stoccata da manuale a Stefano De Martino. Ecco i dettagli.

Oggi La Pennicanza ha regalato uno scoop clamoroso dopo le accuse di Corona sul conduttore Alfonso Signorini. A chiamare in diretta l’ex paparazzo è stato Fiorello, che è riuscito a ‘scucire’ un’anticipazione choc su alcuni rumor che diventeranno pubblici a breve. A seguire, il mattatore Rai ha rifilato una stoccata di manuale a Stefano De Martino, prima di spoilerare l’ennesimo brano di Sanremo 2026 davanti al pubblico in studio. Vediamo qui sotto tutti i particolari della puntata.

Fiorello, lo scoop di Corona su Alfonso Signorini

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta su un tema caldo, quello delle presunte rivelazioni di Fabrizio Corona ai danni di Alfonso Signorini. Fiorello ha affrontato l’argomento con cautela, partendo con una battuta: "Sai delle volte a cosa penso, a questi personaggi che a un certo punto spariscono…tipo i Ferragnez…Gianluca Vacchi…sai chi è un altro di cui non si sente più parlare? Fabrizio Corona!". E subito Biggio lo ha corretto: "Ma guarda che Corona ha fatto uno scoop incredibile su Signorini…ha fatto vedere dei messaggi in cui si esplicita che si vuole entrare al Grande Fratello in cambio di…".

"Ragazzi lo scandalo è grosso", ha proseguito allora Fiorello, che poi ha avuto la brillante idea di videochiamare l’ex paparazzo. Dopo qualche attimo di tentennamento, Corona ha risposto in diretta da casa sua. E per prima cosa ha preso in braccio il figlio piccolo per mostrarlo al conduttore: "È Tiago, mio figlio! Fa un anno domenica. Sai che cosa mi ha chiesto? Papà voglio fare il provino del Grande Fratello!". Poi è arrivata la rivelazione spiazzante: "Io sto combattendo una guerra contro il sistema, l’unico vero, onesto, pulito è Rosario Fiorello!…La vuoi un’esclusiva? Te la do…la storia che ho lanciato ieri non finisce qui!". E senza aggiungere altro, prima di chiudere la chiamata, Corona ha fatto chiaramente il gesto delle manette.

La stoccata di Fiorello a De Martino e lo spoiler su Sanremo

La puntata de La Pennicanza è proseguita con una rapida chiamata al Santo Padre, che si è rivelato essere un grande fan dei Blues Brothers. Ma il vero momento clou è arrivato quando Fiorello se l’è presa con Stefano De Martino. "Stiamo leggendo le letterine mai spedite a Babbo Natale", ha spiegato il conduttore, "abbiamo trovato quelle di Vannacci, quelle della Schlein, e abbiamo trovato quella di Stefano de Martino…’Caro Babbo natale ti voglio tanto bene perché porti i pacchi a tutti i bambini del mondo…quest’anno sono stato tanto buono, pensa che a scuola per non fare litigare le bambine mi sono messo con tutte…per Natale vorrei il gioco in scatola della Ruota della Fortuna, che è il mio programma televisivo preferito…poi la pallina con la neve dentro della città di Sanremo, perché un giorno vorrei andarci almeno al mare…".

Infine, Fiorello ha deciso di spoilerare in diretta un altro brano del prossimo Festival di Sanremo: "L’altra volta abbiamo sentito il provino della canzone di Chiello, ora abbiamo quella di Mara Sattei, ‘Le cose che non sai di me’". Si spera solo che Carlo Conti, adesso, non sia costretto a squalificare la cantante per questo.

