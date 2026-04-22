Fiorello ‘inguaia’ Bruno Vespa, il video (fake) contro il conduttore russo che ha offeso Giorgia Meloni: “Pezzo di m…” A La Pennicanza lo showman Rai ha attaccato l'anchorman che aveva insultato la Presidente del Consiglio Meloni. Poi la gag esilarante su Amadeus e il 'caso escort'.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Polemiche a non finire a La Pennicanza, nella puntata di oggi dedicata (quasi) esclusivamente alle tensioni Italia-Russia. Dopo l’attacco frontale alla premier Meloni – pesantemente offesa dal conduttore pro-Putin Solovyov – Fiorello si è scatenato con una serie di repliche di fuoco. Nel calderone è finito pure Bruno Vespa, che in un video (fake) è stato ‘usato’ da Fiorello come portavoce del malcontento italiano. Mentre sul finale un altro caso, quello delle escort nel mondo dello sport, ha spinto lo showman a chiamare in causa l’amico Amadeus. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Fiorello, l’attacco alla Russia e lo ‘sgambetto’ a Bruno Vespa

Più inviperito che mai, oggi Rosario Fiorello si è presentato nelle vesti di difensore dell’onore patrio. Così ha subito attaccato il conduttore Solovyov, reo di aver offeso Meloni con appellativi ingiustificabili. "Ma questo è un presentatore", ha sbottato, "è come se Marco Liorni domani arriva e dice ‘Putin sei una me**a", oppure Lorena Bianchetti se la prende con, non so…il primo ministro della Grecia".

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E ancora, Fiore ha proseguito la tirata fingendo di leggere una notizia fresca di agenzia: "La prima reazione della Meloni, dice ‘pensavo fosse un programma de La 7’!". Ma la vera resa dei conti è arrivato poco dopo, quando il conduttore de La Pennicanza ha scelto di affidare a un video (fake) di Bruno Vespa il messaggio ufficiale da indirizzare ai russi. "Stia zitto, lei è una pippa", ha tuonato l’incolpevole Vespa, "lei è un figlio di Putin…Putin è una min**ia fritta, le mando Al Bano sotto la finestra alle tre di notte, pezzo di me**a…adesso mandate questo video in Russia, voglio andare nella tv russa!".

La gag su Amadeus e le escort nel calcio

Tra un intervento e l’altro, Fiorello ha anche trovato il tempo per una dedica serissima alla moglie di Gigi Proietti, Sagitta Alter, scomparsa di recente: "Un pensiero per Sagitta Proietti, moglie dell’indimenticato Gigi Proietti che ieri ci ha lasciato…un grande abbraccio da parte nostra…pensate che si erano conosciuti lei a 21 anni e Gigi a 22…".

Sul finale, però, il tono è tornato decisamente sul canzonatorio. Stavolta a farne le spese è stato Amadeus, che secondo una clamorosa rivelazione dell’amico Fiorello sarebbe la mente dietro il giro di escort scoperto a Milano. Per provarlo, il conduttore Rai ha mostrato un video inviato dallo stesso collega, con la voce alterata dall’inalazione di elio. "Vieni a trovarmi a Milano…organizzo tutti io!", ha gridato Amadeus con entusiasmo. Mentre Fiorello se la rideva beatamente per la gag riuscita alla perfezione.

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