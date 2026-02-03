Fiorello ‘inchioda’ Antonella Clerici in diretta a La Pennicanza: “Ecco con chi se la fa…” Nella puntata di oggi, martedì 3 febbraio, il conduttore Rai ha chiesto l'intervento del Papa per risolvere la questione dell'angelo con il volto di Giorgia Meloni.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

L’ennesima puntata irriverente de La Pennicanza è andata in onda oggi, martedì 3 febbraio, con la conduzione di Fiorello e Fabrizio Biggio. Lo showman di Rai Radio 2 si è esibito in un’imitazione esilarante di Fabrizio Corona, e non ha risparmiato una stoccata (ovviamente bonaria) alla collega Antonella Clerici. Si è anche parlato della polemica sull’angelo con il volto di Giorgia Meloni, mentre l’attore Lino Guanciale ha videochiamato lo studio per annunciare l’arrivo della sua nuova fiction su Rai 1. Ecco tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, l’imitazione (scorretta) di Corona e la stoccata ad Antonella Clerici

Anche oggi la puntata de La Pennicanza ha regalato emozioni a valanga, tra commenti sui temi di attualità, imitazioni scorrettissime e collegamenti improbabili con la Santa Sede. Fiorello ha aperto le danze sfoderando un’imitazione di Fabrizio Corona, vista la recente chiusura da parte di Meta dei suoi profili social. "Mi hanno chiuso tutto", si è lamentato l’autore di Falsissimo, "noi trattative non ne facciamo, io non sono Robin Hood, sono lo sceriffo di Nottingham!". Poi è arrivato lo scoop inatteso: "Ehi Zuckerberg parlo con te, paurina! Adesso io dirò con chi se la fa Zuckerberg, è un’italiana che cucina…sapete chi si fa? Antonella Clerici!".

Poco dopo si è passati a parlare di un tema caldissimo, cioè la polemica sull’angelo restaurato con il volto della Premier Meloni. Ed è stato proprio il Papa a collegarsi con La Pennicanza per dire la sua: "Volevo intervenire sulla vicenda dell’angelo, io francamente me ne infischio…francamente m’arimbarza! Ma volevo anche dire che trattasi di Chiesa, quindi sono io che decido, non la soprintendenza…fatevi li cavoli vostri! Anche perché io non voglio ripristinare l’originale, non piaceva a nessuno, voi non ricordate chi era…l’originale di 20 anni fa era la faccia di Massimo D’Alema".

La chiamata in diretta a Lino Guanciale

Nel prosieguo della puntata, a collegarsi in diretta con La Pennicanza è stato l’attore Lino Guanciale, protagonista da stasera su Rai 1 con la fiction "L’invisibile". "Rosario grazie che ti sei ripreso Biggio", ha scherzato l’ospite, "perché a vederlo tutti i giorni sul set non ce la facevo più…è anche bravo, ma senza rendersene conto…". Poi Guanciale ha aggiunto dettagli sulla serie in arrivo oggi: "È una miniserie sulla cattura di Matteo Massina Denaro…io interpreto il colonnello a capo dell’operazione che diede la svolta finale per riuscire a prenderlo…con me c’è Levante, c’è Leo Gassman, poi Ninni Bruschetta che interpreta Messina Denaro". E sul finale, è stato Fiorello (con la solita ironia) a dare appuntamento ai telespettatori su Rai 1: "La fiction sarà dopo i pacchi, quindi verso mezzanotte e mezza!".

