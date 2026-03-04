Fiorello ‘imbarazza’ Signorini a La Pennicanza: “Ecco perché mi chiese scusa”. Il retroscena clamoroso Nella puntata di oggi de La Pennicanza, in onda su Radio 2, lo showman Rai ha rispolverato un aneddoto con protagonista l'ormai ex direttore di Chi. Ecco i dettagli.

Anche oggi Fiorello e Biggio hanno dato spettacolo a La Pennicanza, programma ormai cult del primo pomeriggio di Radio 2. Lo showman Rai si è preso gioco del collega De Martino, stasera al debutto con la nuova stagione di STEP, e non ha risparmiato neppure l’ex conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini. Mentre il direttore generale di Viale Mazzini, Roberto Sergio, si è collegato in diretta per annunciare gli ospiti speciali del San Marino Song Contest. Ecco tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, la stoccata a De Martino e l’aneddoto su Alfonso Signorini

In apertura di puntata, Fiorello ha ricordato agli ascoltatori de La Pennicanza l’appuntamento con "Il mio nome è Riccardo Cocciante", documentario in onda questa sera su Rai 1. Poi ne ha subito approfittato per una stoccata da manuale alla sua stessa azienda: "Stasera su Rai 2 torna STEP", ha ricordato, "è stata cattiva Rai 2, quello inizia e metti la ‘corazzata’ Cocciante contro De Martino!…Poi ci sono dei momenti nel documentari molto belli, avvincenti, c’è un dialogo tra Mogol e Cocciante bello serrato…anche a Sanremo Mogol è stato la chiave del successo di quest’anno!".

A seguire, Fiorello ha introdotto il tema del bodyshaming nel mondo dello spettacolo di oggi, finendo per ricordare un aneddoto molto particolare. "C’è stato un periodo in cui ho avuto un problema di salute", ha detto il conduttore, "pesavo quasi cento chili, allora a un certo punto ecco una copertina di Chi, con foto mia enorme al mare col titolo ‘Fiorello slabbrato’…mi sono inca**ato come una bestia, ho chiamato e ho detto ‘Scusate ma vi sembra una cosa da fare?’…Però devo dire, a onor del vero, all’epoca il direttore Alfonso Signorini mi chiese scusa".

L’intervento di Roberto Sergio e lo ‘sgambetto’ a Mediaset

La puntata è continuata con una videochiamata inattesa di Roberto Sergio, direttore generale della Rai. E ovviamente Fiorello è subito passato all’attacco: "Io devo farle i complimenti, perché lei ha azzeccato il prossimo direttore artistico di Sanremo, ma come ha fatto?!". Con spirito e autoironia, il dg ha accusato il colpo e ha proseguito, svelando il motivo della sua chiamata: "A proposito di contro programmazione questa sera, domani sera e dopodomani sera da Sanremo si va a San Marino…abbiamo tre ospiti straordinari: Tommy Cash, poi abbiamo Cristiano Malgioglio premio alla carriera e poi venerdì un tuo ospite, Al Bano!".

Chi invece è intervenuto sul finale, per commentare ancora una volta l’investitura di De Martino, è stato Pier Silvio Berlusconi (non lui, ovviamente, ma un abile imitatore). Che ha concluso la puntata svelando i suoi programmi per contrastare Sanremo 2027: "Volevo complimentarmi per la scelta del nuovo direttore artistico di Sanremo, però dispiace perché noi come Mediaset non faremo sconti a nessuno, metteremo in campo una contro-programmazione feroce, durante la prima serata metteremo una replica del 2002 di ‘C’e Posta per Te’…durante la quarta serata una fiction turca del 1974. E l’ultima sera fuochi d’artificio con la replica della ‘Signora in giallo’…comunque mi dispiace, caro De Martino, ma il tuo Sanremo non ha scampo!".

