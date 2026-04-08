Fiorello gela la Rai, il ‘no’ allo speciale estivo su Pippo Baudo: “Non ne so nulla”, altarini svelati in diretta Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman ha smentito il suo coinvolgimento nel docu-film sul grande conduttore. Poi la stilettata a una nota showgirl.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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La Pennicanza è tornata oggi, dopo le feste pasquali, con una puntata irresistibile guidata dai soliti Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio. Tra stoccate al governo Meloni e frecciate a un’incolpevole Raffaella Fico (appena separata dal compagno Izzo) nessuno è stato risparmiato. E sul finale ha sorpreso la smentita di Fiorello a proposito del docu-film dedicato a Pippo Baudo, che i principali media davano in palinsesto quest’estate. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Fiorello, la stiletta a Raffaella Fico e l’intervento di Mattarella

La puntata di oggi de La Pennicanza, in onda su Rai Radio 2, si è aperta con un’incursione inaspettata nei ‘meandri’ del gossip. "Raffaella Fico si è lasciata con Armando Izzo", ha sentenziato Fiorello in tono grave. Per poi aggiungere una bella stoccata gratuita: "Dobbiamo farcene una ragione, dobbiamo riuscire a farcene una ragione…".

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Ampio spazio è stato dato anche all’affaire Piantedosi, con un appello rivolto direttamente alla Presidente del Consiglio: "Presidente Meloni, noi ci conosciamo, tutti lo sanno che siamo lecchini del Governo, però veramente quando sceglie questi ministri deve cercare di capire cos’hanno fatto prima nella vita…ci vuole un po’ di esperienza…gente con esperienza sessuale già conclamata, non puoi portare dei verginelli!…Ma sai chi gliel’ha presentata la Conte a Piantedosi? Sangiuliano! Poi a questi qua gli si alza l’autostima, pensano di essere fighi…non sei figo, è perché il ruolo porta a quello!!!".

A seguire, è intervenuto in studio il (finto) Presidente Mattarella. Che però non ha espresso giudizi sul governo, limitandosi a commentare un altro evento tv. "La data del 5 maggio è vicina, è una deadline", ha detto con un sospiro il Capo di Stato, "ospiteremo al Quirinale i premi David di Donatello, mi toccherà incontrare tutti quelli del circoletto…quelli che pensano di avere il mondo tra le mani…il mio pensiero fermo va ai conduttori della serata che si sforzeranno di animare la platea". Poi un’idea è balenata nella mente di Mattarella, quando ha scoperto che a condurre la serata sarà Flavio Insinna. Per fermare Trump e i venti di guerra, ecco la proposta sui generis: "La soluzione è farlo assistere ai David di Donatello! Immaginarlo seduto, con Insinna che lo saluta, sarebbe un capolavoro".

La smentita di Fiorello sul docu-film dedicato a Baudo

Ha sorpreso, invece, e non poco, la categorica smentita data da Fiorello sullo speciale dedicato a Pippo Baudo. Negli ultimi giorni, era girata voce che lo showman avrebbe condotto un omaggio all’iconico presentatore a un anno dalla sua scomparsa (avvenuta il 16 agosto 2025). Ma Fiore ha chiarito: "Dicono che io farei da filo-conduttore a un docu-film su Pippo Baudo…io non so nulla…magari dopo questo appello la Rai mi chiamerà".

Al momento, nessuna risposta è pervenuta dai piani alti di Viale Mazzini. Ma con ogni probabilità la situazione sarà chiarita nelle prossime ore.

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