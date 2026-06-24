Fiorello e Laura Pausini ‘rubano la scena’ a Max Pezzali: il video (virale) durante il concerto all’Olimpico. Cosa hanno fatto Nel corso della prima delle due serate (sold-out) a Roma, lo showman e la cantante hanno omaggiato l'amico a modo loro. E il web ha subito apprezzato. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Era la prima delle due serate previste all’Olimpico, entrambe sold out. E mentre Max Pezzali intratteneva il pubblico con una scaletta epica, ricca di successi e ‘chicche’ direttamente dall’universo 883, due fan d’eccezione si sono palesati sugli spalti. Laura Pausini e Fiorello, infatti, sono apparsi in una clip virale condivisa dalla cantante, che li ritrae mentre si scatenano al concerto come ‘groupie’ d’altri tempi. E il web ha ovviamente apprezzato moltissimo. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Max Pezzali, l’omaggio di Fiorello e Laura Pausini all’Olimpico

È stata una serata memorabile. Sia per il pubblico presente all’Olimpico, alla prima data romana del tour "Max Forever – Stadi 2026", che per i due ospiti d’eccezione. Sugli spalti dello stadio della Capitale, infatti, sono apparsi anche lo showman Rosario Fiorello e la collega di Max, Laura Pausini. Il primo, reduce da una stagione esaltante alla guida de La Pennicanza (che dovrebbe tornare in autunno su Rai Radio 2) si sta concedendo delle meritate vacanze a suon di musica e serate. Mentre Laura ha fatto visita volentieri allo stimato cantante e amico, tanto celebrato in Italia quanto lei è osannata (anche) all’estero.

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E insomma, il momento topico della rimpatriata è arrivato sulle note de "La regola dell’amico". Pezzo iconico degli 883 che Max Pezzali ha rieseguito perfettamente, scatenando un siparietto divertente tra Pausini e Fiorello. I due sono apparsi in una breve clip social, nelle storie di Laura, mentre ballavano e cantavano a squarciagola la canzone iconica degli anni Novanta. Ovviamente il pubblico del web ha apprezzato e reso subito virale il momento. E così la magia della serata è apparsa evidente anche chi non era presente alla Stadio, suo malgrado.

Le prossime tappe del tour di Max Pezzali

Adesso, conclusa la prima data sold-out a Roma, Max Pezzali porterà avanti il tour negli stadi 2026 con un ‘filotto’ di appuntamenti imperdibili in giro per lo Stivale. E chissà che altri vip, dopo Fiorello e Laura Pausini, non prendano esempio presentandosi ai concerti attesissimi del cantante. Ecco il calendario completo delle prossime date del tour, che terranno compagnia agli appassionati fino al 12 luglio 2026:

24 giugno 2026 – Roma , Stadio Olimpico.

, Stadio Olimpico. 27 giugno 2026 – Bologna , Stadio Dall’Ara.

28 giugno 2026 – Bologna , Stadio Dall’Ara.

1° luglio 2026 – Messina , Stadio F. Scoglio.

2 luglio 2026 – Messina , Stadio F. Scoglio.

5 luglio 2026 – Bari , Stadio San Nicola.

8 luglio 2026 – Padova , Stadio Euganeo.

9 luglio 2026 – Padova , Stadio Euganeo.

11 luglio 2026 – Milano , Stadio San Siro.

12 luglio 2026 – Milano, Stadio San Siro.

Sarà senza dubbio un’estate memorabile di hit amarcord, per chi avrà la fortuna (e il tempo) di presenziare a uno degli spettacoli di Max Pezzali. Fiorello e Laura Pausini l’hanno fatto. Il divertimento, come hanno dimostrato ai fan, è decisamente assicurato.

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