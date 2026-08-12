Fiorello di nuovo nonno, spunta il pancione della figlia Olivia negli scatti (tenerissimi) in spiaggia. E lui si gode il mare col piccolo Oliver Lo showman de La Pennicanza è stato immortalato in spiaggia mentre gioca con il primo nipote Oliver. Mentre uno scatto della figlia svela la notizia più bella. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Le foto pubblicate da Diva e Donna non mentono. Rosario Fiorello è pronto a diventare nonno, di nuovo, dopo la gioia della nascita di Oliver nel 2025. La mamma bis sarebbe sempre Olivia, figlia della compagna Susanna Biondo e di Edoardo Testa, ma cresciuta da Fiorello come se fosse sua. A confermare la dolce attesa il pancione visibile negli scatti al mare, anche se l’ufficialità dalla famiglia non è ancora arrivata. E intanto il conduttore Rai – pronto a tornare in onda in autunno con il cult La Pennicanza – sembra fare le prove generali scherzando in spiaggia con il primo nipotino. Ecco qui sotto tutta la storia.

Fiorello ancora nonno, la foto di Olivia svela il pancione al mare

Come riporta Today, riprendendo l’ultimo numero di Diva e Donna, Fiorello sarebbe pronto a diventare nonno-bis. Gli scatti non mentono, e sono stati pubblicati in anteprima anche sul profilo Instagram del settimanale. Con una didascalia piuttosto eloquente: "Fiorello diventerà nonno bis: la figlia Olivia sta per dargli il secondo nipotino. Intanto lui, nelle immagini esclusive…gioca con il primo, Oliver: un mare di tenerezza".

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Due sono quindi le foto centrali in questa storia. La prima, mostra la figlia Olivia in spiaggia con un pancione ormai evidente. Aveva avuto il primo figlio, Oliver, a gennaio 2025, nato dalla relazione con Ansperto Radice Fossati Confalonieri. Una sorpresa che aveva reso Fiorello nonno per la prima volta.

C’è poi il secondo scatto-chiave di Diva e Donna, dove vediamo lo showman impegnato a giocare proprio con il primo figlio di Olivia, Oliver. È sdraiato sulla sabbia e offre al bambino, biondissimo, quella che sembra una pallina da tennis (o forse racchettoni). Come se stesse facendo le prove generali per quando un giorno, chissà, gli insegnerà i rudimenti del suo sport preferito.

Chi è Olivia Testa e il rapporto con il padre Fiorello

Intanto il pancione di Olivia ci lascia immaginare che il piccolo potrebbe arrivare tra la fine del 2026 e l’inizio del prossimo anno. Ennesimo tassello di una relazione, quella col nobile Ansperto, vissuta in totale riservatezza. Almeno fino al giorno delle nozze nell’ottobre 2024, quando fu proprio Fiorello ad accompagnare la figlia all’altare durante la cerimonia avvenuta a Venezia.

Figlia di Susanna Biondo e di Edoardo Testa, Olivia ha guadagnato un secondo padre quando la madre e Fiorello si sono innamorati. All’epoca lei aveva solo tre anni circa, e Fiore l’ha cresciuta fino all’età adulta come se fosse sua. Poi, per il conduttore è arrivata anche una seconda figlia biologica da Susanna, Angelica. Ma il rapporto con Olivia è rimasto sempre lo stesso. Destinato a diventare ancora più saldo adesso, che un secondo nipotino si profila all’orizzonte. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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