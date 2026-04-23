Fiorello, La Pennicanza cancellato all’ultimo minuto: perché è saltata la puntata del 23 aprile Il programma cult di Rai Radio 2 non è andato in onda (a sorpresa) nel primo pomeriggio di oggi. Nessuna spiegazione dai vertici. E i social non hanno gradito.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Appuntamento saltato per i fan de La Pennicanza. Il programma di Rai Radio 2 condotto da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, di solito in onda dalle 13.45 alle 14.30, oggi a sorpresa non è andato in diretta. Nessuna comunicazione ufficiale, nessuna spiegazione: su RaiPlay è comparsa la scritta "La Pennicanza torna domani in diretta alle 13:45", lasciando i fan (visibilmente delusi) a chiedersi che cosa fosse successo. Ecco qui sotto cosa siamo riusciti a scoprire.

Fiorello, perché La Pennicanza non è andata in onda oggi

Tra lo stupore generale, oggi La Pennicanza di Rai Radio 2 ha mancato clamorosamente all’appuntamento. Non si sa se per motivi di salute – magari uno dei due conduttori, Fiorello o Biggio, ha dato forfait all’ultimo – o per altre ragioni tecniche. Ma il fatto è che alle 13.45 un cartello campeggiava sulla pagina visual di RaiPlay: "La Pennicanza torna domani in diretta alle 13:45". Da lì è partito il tam-tam social, con una marea di supposizioni e soprattutto amarezza per la mancanza di preavviso.

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"Cosa diavolo è successo a Rosario Fiorello o Fabrizio Biggio per non andare in diretta con #LaPennicanza?" ha scritto qualcuno, mentre un altro utente ha tirato in ballo la madre di Fiorello, protagonista di una gag diventata celebre tra i fan del programma: "Sono io su RaiPlay dirette vedo la scritta ‘La Pennicanza torna domani in diretta alle 13:45’? La madre di Fiorello dove sta? Perché non chiama per risolvere?".

Il riferimento è a un episodio recente, in cui la mamma dello showman siciliano lo aveva effettivamente chiamato in diretta per segnalargli che sul canale 202 il programma non si vedeva più, temporaneamente sostituito da un programma di Angela. Una gag che evidentemente è rimasta impressa, tanto da essere diventata il metro di misura di ogni anomalia tecnica o organizzativa del programma. "Perché oggi replica senza video? Signora mamma di Fiorello ci illumini per favore" ha scritto un altro utente, mentre qualcun altro ha rincarato la dose: "Ma non si vede un’altra volta, la madre chiamasse Fiorello immediatamente".

L’ennesimo ‘intoppo’ a La Pennicanza

Non è la prima volta che La Pennicanza lascia i suoi ascoltatori un po’ disorientati. Cosa che ha fatto notare, tra l’altro, un utente con una punta di rassegnata ironia: "Non ci capisco più niente con La Pennicanza. Una volta al mattino fanno la replica della replica, una volta viene interrotto da un programma degli Angela, adesso non si vede niente sul 202 solo voce e dalle battute mi accorgo che è la puntata di ieri! Mah".

Al momento, non sono arrivate spiegazioni ufficiali né da Fiorello né dalla produzione su cosa abbia impedito la messa in onda di oggi. L’appuntamento, stando a quanto comunicato su RaiPlay, è rimandato a domani. I fan nel frattempo attendono. E sperano che la madre di Fiorello, se necessario, prenda di nuovo la situazione in mano.

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