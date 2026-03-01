Fiorello approva De Martino a Sanremo 2027, ma trova l'errore suo e della Rai: “Conti generoso, io non l’avrei fatto” Fiorello commenta l’annuncio in diretta del passaggio di consegne a Sanremo e avverte: “Per De Martino sarà un anno di pressione altissima”

Fiorello ci ha preso ancora. Da settimane diceva che De Martino sarebbe stato il prossimo conduttore del Festival di Sanremo, tanto da scatenare un piccolo caso pochi giorni fa quando a La Pennicanza ha "estorto" un mezzo annuncio (poi smentito) al direttore generale della Rai, Roberto Sergio. E alla fine è andata così.

Ieri sera, a metà della finale, Carlo Conti ha raggiunto Stefano De Martino, visibilmente emozionato e seduto in platea, ufficializzando il passaggio di consegne in vista del prossimo Festival. Un annuncio a suo modo storico, perché mai nella storia un cambio di conduzione era stato annunciato in diretta tv durante l’evento stesso. Secondo Fiorello, però, si tratta di una scelta rischiosa.

Fiorello su De Martino al Festival 2027: "Ora pressione assurda"

Lo showman siciliano condivide la scelta di affidare il prossimo Sanremo al conduttore di Affari Tuoi, ma non i tempi dell’annuncio, che inevitabilmente priveranno Carlo Conti del giusto tributo al termine di questo Festival. Ne ha parlato ieri sera, a caldo, nel corso di una delle sue seguitissime dirette Instagram con il "socio" Fabrizio Biggio:

"Io lo avrei annunciato un po’ più avanti. Domani si parlerà solo di quello e non si parlerà più della finale. Secondo te parleranno di Carlo Conti o del nuovo direttore? Carlo Conti è così generoso che si toglie la sua gloria domani".

Per Fiorello, inoltre, la tempistica scelta per ufficializzare la successione si rivelerà negativa anche per lo stesso De Martino, che subirà pressioni altissime per tutto il prossimo anno: "A partire da domattina e fino alla partenza del prossimo Sanremo gli romperanno tutti le pal*e. Riceverà telefonate, tutti i giornali lo chiameranno ‘il prossimo conduttore del Festival’, avrà addosso una pressione assurda. Se l’annuncio fosse arrivato ad agosto, come avviene di solito, sarebbe stato perfetto per lui. Mi dispiace per lui perché adesso avrà la pressione addosso per un anno intero".

Fiorello non torna a Sanremo

Il conduttore di La Pennicanza, poi, ha parlato anche di un suo possibile ritorno sul palco dell’Ariston, dove ha spadroneggiato dal 2020 al 2024 come spalla del direttore artistico Amadeus. Quel quinquennio è stato uno dei periodi di maggior successo della storia del Festival, ma Fiorello non ha alcuna intenzione di riaprire quel capitolo della sua vita artistica: "Noi, quelli della mia generazione, dobbiamo capire che ci dobbiamo fermare prima, prima di diventare ridicoli", ha osservato.

Per poi aggiungere: "Più di quello che abbiamo fatto io e Ama a Sanremo, cosa possiamo fare? Ora è il momento di dare spazio ai giovani. De Martino è giovane e va bene così".

La videochiamata con De Martino e i The Jackal

Poco dopo, Fiorello è stato coinvolto dai The Jackal in una videochiamata proprio con Stefano De Martino: "In bocca al lupo, mer*a. Ti abbiamo cercato per mare e per monti, ma ce l’abbiamo fatta", ha detto "Fiore", per poi ribadire anche all’erede di Conti il suo pensiero:

"Sei bravissimo, te lo meriti. Ma se fossi stato in te avrei dato l’annuncio ad agosto, perché ora, a partire da domani, sono cavoli tuoi".

