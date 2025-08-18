Trova nel Magazine
Fiorello, le lacrime per la morte di Pippo Baudo: “La Rai gli dedichi una statua”. Anche Lino Banfi con una proposta

Lo showman siciliano si è commosso alla camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie: “È qualcosa di più, non ho parole per dire cosa ha rappresentato”

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Sono passati due giorni dalla morte di Pippo Baudo e la ferita nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, ovviamente, è ancora aperta. Nel pomeriggio di oggi lunedì 18 agosto 2025 in Sicilia si tengono i funerali del conduttore simbolo della storia della televisione italiana; a Roma, invece, è stata allestita la camera ardente al Teatro delle Vittorie, dove tantissimi personaggi del mondo del piccolo schermo (e non) si sono recati per dare l’ultimo saluto a Pippo. Tra questi c’è stata anche Fiorello che, visibilmente emozionato, ha speso delle bellissime parole (e lanciato una proposta) per omaggiare il conduttore. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Morte di Pippo Baudo, la commozione di Fiorello

"Per noi siciliani è stato sempre un vanto, un orgoglio" ha raccontato Fiorello, raggiunto dai giornalisti alla camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie di Roma per dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo, scomparso lo scorso sabato all’età di 89 anni. Oggi si terranno a Militello in Val di Catania, nella Chiesa di Santa Maria della Stella, i funerali: "Sapere di essere siciliani come Pippo Baudo ci riempiva il cuore. Lo seguivamo più degli altri, conduceva persino il Festival della canzone siciliana su Antenna Sicilia, che da noi faceva il 100% di share".

Visibilmente commosso, Fiorello ha parlato dell’eredità lasciato da Pippo nel piccolo schermo e non solo: "Tutto quello che è stato detto in questi giorni è vero, ma Pippo è sempre un po’ di più. Non è un semplice conduttore, direttore artistico, tredici Sanremo, pagine di televisione scritte. È qualcosa di più. Non ho un aggettivo per dire cosa rappresenti per la televisione italiana, soprattutto per la Rai, che gli deve moltissimo". Lo showman siciliano ha anche lanciato una proposta per celebrare la memoria di Baudo ogni giorno in viale Mazzini: "Dovrebbe sostituire il cavallo di Viale Mazzini con una statua di Pippo Baudo. Perché lui ha tracciato un solco enorme dove tutti noi abbiamo imparato, ci ha insegnato senza voler insegnare, solo guardandolo"

La proposta di Lino Banfi

Accompagnato da Roberto Sergio, anche Lino Banfi si è recato alla camera ardente per salutare Pippo Baudo. Così come Fiorello, l’attore pugliese ha lanciato la sua personale proposta per ricordare il conduttore siciliano scomparso sabato. "Roberto, perché non intitolate il Teatro delle Vittorie a Pippo Baudo?" ha proposto Banfi direttamente all’amministratore delegato della Rai davanti ai microfoni dei cronisti presenti: "Io la proposta l’ho ‘lenciata" ha scherzato l’attore.

Programmi

