Fiorello choc in diretta, la verità sul futuro della Pennicanza: "Prendiamo noi le decisioni", perché potrebbero cambiare Dopo settimane di battute e provocazioni, lo show di Rai Radio 2 sembra tutt’altro che vicino alla chiusura: dietro le parole di Fiorello si intravede già il cantiere di una nuova stagione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Con la chiusura fissata al prossimo 5 giugno, attorno a La Pennicanza si è acceso un dibattito che nelle ultime settimane ha coinvolto pubblico, stampa e persino i vertici Rai. Il motivo è semplice: il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio è diventato uno degli esperimenti radiofonici più seguiti e commentati della stagione, riuscendo a trasformare ogni mattina in un piccolo evento imprevedibile, tra satira, improvvisazione, ospiti inattesi e continue incursioni nell’attualità. Ed è proprio questo successo ad aver alimentato le domande sul futuro dello show. Tutto era nato da una battuta pronunciata da Fiorello in diretta: "A Radio2 hanno riconfermato tutti i programmi tranne il nostro". Una frase detta con il tono ironico che accompagna spesso il programma, ma che in poche ore era stata presa sul serio da molti siti e quotidiani.

LaPennicanza, arriva la smentita di Fiorello sul possibile stop

Lo stesso Fiorello è poi tornato sull’argomento durante una delle ultime puntate, chiarendo che dietro quelle parole non c’era alcuna tensione con la Rai. "Settimana scorsa abbiamo fatto una boutade… E ci sono cascati tutti! Ma la Rai avrebbe mai potuto non confermare un programma come il nostro? Aspetta che siamo noi a confermare, è tutto nelle nostre mani! Noi dobbiamo prendere decisioni su come farlo o come rifarlo: se fare la Pennicanza, la Mattinanza… o anche la Nottanza!". Parole che sembrano aprire a un ragionamento molto più ampio. L’impressione è che il gruppo di lavoro voglia evitare di ripetersi, cercando eventualmente una nuova formula capace di sorprendere ancora il pubblico, proprio come era accaduto ai tempi di Viva Rai2!.

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La Rai pronta ad andare avanti lo rivela il direttore di Radio2

Nel frattempo è arrivata anche la presa di posizione ufficiale della Rai, che ha di fatto blindato il programma. A intervenire è stato il direttore di Rai Radio2 Giovanni Alibrandi, che ha dichiarato: "Noi confermiamo La Pennicanza. Poi aspetto vostre… e possiamo dare ampi stralci di palinsesto!". Un messaggio chiaro, che lascia intendere come l’azienda consideri Fiorello e Biggio centrali anche per il futuro. Del resto, i numeri ottenuti dal programma hanno confermato ancora una volta la forza dello showman siciliano, capace di trasformare una trasmissione radiofonica in un contenuto virale e continuamente rilanciato anche online.

Una nuova stagione per La Pennicanza, ma forse diversa da quella attuale

Il vero nodo, quindi, non sembra essere la conferma del programma, quanto piuttosto la forma che potrebbe assumere nei prossimi mesi. Fiorello, da sempre, tende a cambiare pelle ai propri progetti, evitando che diventino troppo prevedibili. E anche stavolta potrebbe scegliere di ripartire con un titolo diverso, un orario differente o addirittura una struttura completamente nuova. Nelle ultime puntate, intanto, La Pennicanza ha continuato a mantenere il suo stile caotico e imprevedibile, passando dalle battute sulla politica ai tormentoni con Sal Da Vinci, fino agli sketch legati all’attualità romana e nazionale. Per ora non esiste ancora un annuncio ufficiale sulla nuova stagione, ma una cosa sembra ormai evidente: la volontà di continuare c’è, da entrambe le parti. E conoscendo Fiorello, è difficile immaginare che il ritorno possa avvenire con una semplice copia di ciò che il pubblico ha già visto quest’anno.

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