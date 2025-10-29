Fiorello chiama i ‘Sinner’ e asfalta Vittorio Feltri. Poi l’annuncio (clamoroso) a La Pennicanza Nella puntata di oggi lo showman di Rai Radio 2 ha chiamato in diretta la campionessa Sofia Goggia, per poi lanciarsi nella solita imitazione demenziale di Al Bano. Ecco i dettagli.

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con una chiamata alla famiglia Sinner, intervistata a caldo dopo la sconfitta di Alcaraz a Parigi. Poi lo showman Fiorello si è barcamenato tra stoccate alla Rai – accusata di proporre soltanto format vecchi – e imitazioni ormai classiche. C’è stato l’intervento di Al Bano (esilarante) e la chiamata in diretta a Sofia Goggia. E non è mancata una bella bordata a Vittorio Feltri, imitato dal conduttore dopo le dichiarazioni sull’aggressione subita sotto casa. Sul finale, poi, un annuncio clamoroso. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Fiorello, la chiamata al ‘clan’ Sinner e alla campionessa Sofia Goggia

Anche oggi a La Pennicanza è andato in scena il solito one-man-show di Fiorello, tra imitazioni imperdibili e frecciate da manuale. Ad aprire le danze ci ha pensato Mark Sinner (ovviamente impersonato da Fiorello), fratello di Jannik dall’accento marcatamente calabrese che era in collegamento con tutta la famiglia al completo. "Siamo molto affranti", ha spiegato, "perché noi siamo sportivi…perché Alcaraz ieri ha perso e noi siamo affranti…siamo talmente tristi che pensate abbiamo cambiato tutte le cover dei nostri telefonini, ne abbiamo messa una con la faccia di Lucio Corsi!".

Poi è seguita la solita bacchettata alla Rai, stavolta attaccata da Fiorello perché proporrebbe, a suo dire, soltanto format vecchi e scontati. "La Rai ha comprato questo format", ha detto il conduttore, "‘Ok il prezzo è giusto’…la Rai è così, compra cose vecchie…ma dove l’ha preso, su Vinted?". E non poteva mancare l’ennesima imitazione del povero Al Bano, anche oggi in versione nostalgica, con un aneddoto raccontato in diretta tanto improbabile quanto esilarante: "Mi ricordo, avevo otto anni, eravamo in cucina…dico ‘Papà non c’è il latte, me lo vai a prendere al supermercato?’, mio padre stava passando con il piccone…leva la parte di metallo e mi da una bastonata sulla rotula…mi fa ‘vuoi il latte?’…mi trascina per un orecchio e mi porta in una stalla, c’era una vacca con due mi**azze così, e c’era il carrello quello dei meccanici…mi ha messo sotto la vacca e ha messo la bocca contro un cape**olone…ho ciucciato latte per mezz’ora, e quando avevo lo stomaco pieno di latte mi ha scosso e ho fatto lo yogurt!".

Concluso il momento demenziale, Fiorello ha deciso di chiamare in diretta Sofia Goggia, che si prepara a scendere in pista alle prossime Olimpiadi di Cortina. La sciatrice è stata brillantemente al gioco, e ha pure accettato di lanciarsi in un’imitazione della Fagnani e del presidente della Campania De Luca.

La stoccata a Feltri e l’annuncio clamoroso di Fiorello

È seguito uno sketch con protagonista Vittorio Feltri, che recentemente ha dichiarato, ospite del programma Fuori dal coro, di essere stato aggredito sotto casa e di aver reagito prontamente con un cazzotto. Per celebrare l’impresa, Fiorello gli ha dedicato un’imitazione delle sue. "Questo era un terrone, solo i terroni possono attaccare con il peperoncino", ha spiegato il Feltri in versione Fiorello, "…io quando vedo un terrone, anche se non mi attacca io già sono predisposto male…gli ho dato una ginocchiata sui co*lioni, l’ho atterrato ed è finita lì la storia…poi gli ho urlato di tutto ‘tornatene a casa, da dove vieni, vai a mangiare i mandarini!!’".

In chiusura di puntata, infine, c’è stato anche il tempo per un annuncio inaspettato. "Vorremo tornare su Rai 1 per fare il nostro mini varietà di domenica, il 9 novembre!", ha esclamato Fiorello insieme a Biggio, spiegando che con loro, per l’occasione, potrebbe esserci anche come super ospite una grande pop star italiana. Altri dettagli arriveranno senza dubbio nei prossimi giorni.

