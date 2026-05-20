Fiorello ‘brucia’ il nuovo singolo di Jovanotti e Alfa: lo spoiler live e la reazione (estasiata) del pubblico Oggi a La Pennicanza, in onda su Rai Radio 2, lo showman ha anticipato l'uscita del pezzo 'Buon vento', prevista per venerdì 22 maggio. Poi l'omaggio speciale ad Al Bano.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Anche oggi La Pennicanza non ha deluso gli ascoltatori, tra gag esilaranti, imitazioni irriverenti e uno spoiler inatteso regalato da Fiorello. Lo showman Rai ha infatti deciso di fare ascoltare in anteprima il nuovo singolo di Jovanotti e Alfa, "Buon vento". Il pubblico in studio ha ovviamente apprezzato, ma la reazione a casa dei due performer (al momento ignota) non dev’essere stata delle migliori. Mentre a seguire c’è stato spazio per degli auguri speciali ad Al Bano, oggi 83enne, e per una stilettata alla vincitrice del Grande Fratello Vip Alessandra Mussolini. Ecco qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, lo spoiler del nuovo brano di Jovanotti e Alfa

Come ogni ragazzo discolo che si rispetti, oggiFiorello ha rovinato la festa all’amico Jovanotti con uno spoiler in diretta clamoroso. "Sai com’è il mondo discografico", ha esordito con un sorriso il conduttore, "i brani non devono essere mandati in onda prima di una certa data…ora a me mi è arrivato un brano che esce il 22, e io ce l’ho qui". E il brano in questione, che s’intitola "Buon vento", è il nuovo pezzo a due voci firmato Lorenzo Cherubini e Alfa.

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"Mi è arrivato questo pezzo", ha proseguito Fiore, "tra l’altro di un artista amico, Jovanotti. Non è solo Jovanotti, è in coppia con Alfa. Fino a venerdì nessuna radio in Italia può mandare questo pezzo…io la faccio sentire dal cellulare, quindi non è mandata in radio…chissà se Lorenzo sta ascoltando in questo momento…se mi chiama non la posso mandare…".

Dopodiché, trascorsi dieci secondi in cui Fiorello ha concesso a Jova di contattarlo, è partito il pezzo inedito. Un ritmo estivo perfetto, con le prime strofe cantate dal ‘ragazzo fortunato’ e i ritornello in cui interviene Alfa. Ed è proprio qui che esplode tutta l’allegria del brano, nello stile scanzonato tipico tanto del giovane cantautore genovese quanto del veterano Jovanotti. E con buona pace della casa discografica – e dei piani di marketing che volevano la canzone in uscita solo venerdì 22 – "Buon vento" ha subito convinto il pubblico in studio.

Gli auguri ‘speciali’ di Fiorello ad Al Bano

La puntata de La Pennicanza è poi proseguita con un omaggio musicale ad Al Bano, in occasione del suo 83esimo compleanno. Fiorello ha fatto partire in studio "La zappa picca pane pappa", pezzo popolare memorabile del cantante di Cellino. Salvo poi stuzzicare il festeggiato con un’imitazione delle sue. "Mi ricordo quand’ero bambino, potevo avere 7 o 8 anni", ha raccontato Fiorello nei panni di Al Bano, "mio padre mi temprava anche il giorno del mio compleanno, a quei tempi non esisteva la torta, era da deboli. Mio padre prendeva una forma di caciocavallo, me la metteva davanti, si faceva prestare un candelotto di dinamite da un suo amico che aveva una cava, me la metteva lì davanti e diceva ‘Adesso ti accendo il candelotto, se non lo spegni entro il tempo saltiamo tutti in aria’…Che bella responsabilità che dava a un bambino di 7 anni!".

Poi la conclusione: "Allora a un certo punto mio padre accese il candelotto, tutti intorno al caciocavallo, la canzone me la cantavo da solo, alla fine il candelotto l’ho spento con gli acuti della canzone….e a 8 anni mio padre m regalò un trattore a pedali, fui talmente felice che con questo trattorino arai 450 ettari di terreno!".

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