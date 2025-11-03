Fiorello ‘bacchetta’ Ballando a La Pennicanza: "Sono affranto". Poi l'affondo su Giorgia Meloni: cos'ha detto
Nella puntata di oggi lo showman Rai ha interagito in diretta con Gianni Morandi e Giorgia. E non sono mancati affondi contro i vertici di Viale Mazzini. Ecco i dettagli.
Oggi La Pennicanza di Fiorello ha debuttato per la prima volta in visual radio, regalando come al solito una valanga di emozioni e risate. Non sono mancate le stoccate alla Rai, e in particolare al dance show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. C’è stato anche un doppio, esilarante intervento in diretta di Gianni Morandi e Giorgia, mentre in chiusura di puntata il conduttore ha ‘scomodato’ Giorgia Meloni leggendo un suo messaggio davanti a tutti. Vediamo qui sotto cos’è successo in dettaglio.
Fiorello, la stoccata alla Rai e a Ballando con le Stelle
"I vertici Rai ci hanno obbligati a fare la visual radio", ha esordito oggi Fiorello, nell’ennesima puntata dissacrante de La Pennicanza. In grande spolvero, il mattatore e il collega Biggio hanno accolto le telecamere Rai indossando smoking impeccabili per l’occasione, prima di dare il via alle solite gag irriverenti. "Sono affranto", ha spiegato Fiore, "perché Beppe Convertini è stato eliminato da Ballando con le Stelle…il mondo della danza è in subbuglio, anche Roberto Bolle è rimasto scosso…addirittura si è coperto gli addominali!".
Poi è arrivato l’affondo a Viale Mazzini e alla sua programmazione, accusata di essere un po’ ‘datata’: "Noi siamo l’unica vera novità…cosa vai a vedere in questo momento, soprattutto la Rai…cosa guardi, Ballando con le Stelle? Ma sono 30 anni!!…The Voice ancora? Il Paradiso delle Signore…e l’Eredità…e Affari Tuoi, e Porta a Porta?". È seguito un collegamento improbabile da casa di Massimo D’Alema, dove Biggio è entrato di soppiatto per fornire una descrizione minuziosa dell’arredamento. Ma il vero momento clou della puntata è stata la doppia chiamata, in pratica in contemporanea, con Gianni Morandi e Giorgia.
La chiamata a Gianni Morandi e la stilettata alla premier Meloni
Il cantante ed ex conduttore di Sanremo ha chiamato Fiorello per promuovere il suo nuovo tour nei palazzetti, ma è stato interrotto poco dopo dalla chiamata in entrata di Giorgia. "Ubi Gianni, Giorgia cessat!", ha scherzato allora la cantante, restituendo la parola a Gianni con un sorriso. Poco dopo, il conduttore de La Pennicanza si è tolto un altro ‘sassolino’, leggendo in diretta un messaggio attribuito all’ad della Rai, Giampaolo Rossi: "Ti ho visto sui visual della Radio, finalmente anche noi della radio facciamo bella televisione! Finalmente possiamo smettere di guardare Canale 5…Hasta il canone siempre!".
E infine Fiorello ha finto di leggere un sms inviato dalla premier Giorgia Meloni: "Sono Giorgia, quella famosa, la preferita di Trump, quella cosa della visual radio mi piace parecchio, la posso fare con le riunioni con Crosetto?…ma Biggio è pagato con il PNRR? Oppure con il bonus elettrodomestici?". Insomma, anche se la confusione e il delirio non sono mancati, La Pennicanza ha regalato come al solito parecchie emozioni.
