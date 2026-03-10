Fiorello ‘avverte’ Mediaset e Michelle Hunziker: "Il karaoke non deve tornare". E svela perché sarà un flop Lo showman de La Pennicanza non ha accolto bene la decisione di ridare vita al suo storico programma. Mentre la Rai si è beccata una stilettata sul caso Miliddi.

Anche oggi Fiorello non ha risparmiato nessuno, tra stilettate alla Rai, dopo il caso Miliddi, e colpi bassi ai ‘rivali’ di Mediaset. Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman si è scagliato ironicamente contro il Biscione e Michelle Hunziker per la decisione di ridare vita al ‘suo’ karaoke in tv. E non si è tirato indietro quando si è presentata l’occasione di difendere il cantante Sal Da Vinci. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Fiorello, la provocazione alla Rai e il messaggio a Mediaset

Oggi La Pennicanza si è aperta con un commento a caldo sul caso Martina Miliddi, esploso in Rai dopo il post pubblicato dall’azienda sui social. "Tra un pacco e l’altro ci vuole un balletto", ha scherzato il padrone di casa Fiorello, che poi ha deciso di affondare il colpo: "Il balletto in sé non è nulla, ma è il post che la Rai ha fatto…".

Ben presto il discorso è virato sui rivali di Viale Mazzini, che a quanto pare sono pronti a rilanciare in tv il cavallo di battaglia di Fiorello: il karaoke. Colto alla sprovvista, il conduttore Rai non ha saputo trattenersi e si è rivolto con disperazione ai vertici Mediaset: "Non lo fate, non lo fate, non lo dovete fare!!!".

E ancora, più avanti nel corso della puntata Fiorello ha rincarato la dose. Lanciando un avvertimento piuttosto ‘sinistro’: "Non lo fate, è come passare sotto una scala, chiunque tocca quel programma dopo di me muore!". E non è mancato un appello diretto a Michelle Hunziker, la futura conduttrice del nuovo karaoke: "Michelle sei in tempo, io te lo dico, molla l’osso…parlane con Pintus, vedi che ti dice…so che a Mediaset sono persone intelligenti e torneranno indietro, mi dispiacerebbe vedere un tonfo…".

L’assist di Fiorello a Sal Da Vinci

Nel proseguo di puntata, Fiorello si è soffermato ancora una volta sul vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci. "Io a memoria d’uomo non mi ricordo un successo di Sanremo di queste dimensioni", ha sottolineato lo showman, "addirittura se tu vai a scrollare sui social trovi 250 versioni di ‘Per sempre sì’, però ci sono anche critiche feroci…tant’è che Sal Da Vinci ha dovuto prendere un avvocato. Va bene il diritto di critica ma questo…".

Per ribadire il concetto, con la solita ironia irriverente, Fiore ha concluso la puntata calandosi nei panni dell’avvocato di Sal. E ovviamente non ha risparmiato nessuno: "È finita per tutti, non vi permette di fare più illazioni sul mio assistito! Io con la mano sul petto ve lo prometto che vi faccio un querelone così, il primo che si azzarda a parlare di camorra gli faccio un querelone così!".

