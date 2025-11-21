Fiorello ‘asfaltato’ da Pier Silvio: “L’avete fatta fuori dal vaso”. E Carlo Conti lo attacca su Sanremo
Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha preso di mira Al Bano e si è collegato in diretta con il cantante Cesare Cremonini. Ecco tutti i dettagli.
A La Pennicanza, nell’ultima puntata della settimana, Fiorello e Biggio hanno intrattenuto il pubblico con la solita carrellata di gag e risate imperdibili. Non sono mancate le chiamate in diretta, stavolta a Pierfrancesco Favino e a Cesare Cremonini, e qualche tirata d’orecchie dai vertici Mediaset dopo le critiche a La Ruota della Fortuna. Poi l’ennesimo ‘spoiler’ di altri cinque cantanti in gara Sanremo 2026 (che ha fatto innervosire parecchio Carlo Conti) e un ritorno alle origini con l’imitazione demenziale di Al Bano. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.
Fiorello, la chiamata a Favino e lo ‘sfogo’ di Pier Silvio
La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con un commento sul sorteggio della Nazionale di calcio, che agli spareggi per i Mondiali incontrerà l’Irlanda del Nord. "In bocca al lupo alla Nazionale", ha esordito Fiorello, "i giornali italiani hanno scritto che poteva andare peggio, quelli dell’Irlanda del Nord hanno scritto ‘ci è andata di cu*o’!".
È seguita una chiamata in diretta a Pierfrancesco Favino, impegnato in questi giorni in un tour de force per promuovere il suo nuovo film "Il maestro". Stanco e sconsolato, l’attore ha ammesso: "Ormai sto mandando avanti degli avatar…". Chiusa la chiamata, dopo la stilettata di ieri a La Ruota della Fortuna Fiorello ha provato a rimediare facendo i complimenti al programma di Gerry Scotti: "Ragazzi ieri sera la Ruota della Fortuna ha fatto il 28 %!". Ma poco dopo gli è arrivata una (finta) telefonata in studio da un arrabbiatissimo Pier Silvio Berlusconi. "Allora prima di parlare fatemi dire giusto due cose", ha tuonato il finto Pier Silvio, "l’avete fatta fuori dal vaso…finché scherzate, prendete in giro o attaccate i vertici Rai, va bene…da questa parte invece c’è un vertice solo…qua troverete le porte chiuse!".
Per non farsi mancare niente, Fiorello si è poi collegato nuovamente con il Quirinale. Ma stavolta Mattarella non ha potuto rispondere, perché impegnato a ordinare il sushi per lui e per tutti i corazzieri.
Lo spoiler su Sanremo e l’attacco di Carlo Conti
La puntata de La Pennicanza è proseguita con l’ennesimo spoiler dei cantanti in gara a Sanremo. Fiorello ha annunciato cinque nuovi nomi, con tanto di titolo delle canzoni in anteprima: "Serena Brancale con ‘Minnie’, Emma Nolde e La Niña, con ‘Chi siamo’, Trigno con ‘Uno’, Sal Da Vinci con ‘Gratta’, Michele Zarrillo con ‘Amori blu’". Questa volta, però, la gag di Fiorello ha indispettito il direttore artistico della kermesse sanremese, Carlo Conti. Che ha mandato in diretta un messaggio vocale senza filtri: "Ciao Rosario…io te le ho dette le canzoni in amicizia, non è che poi le devi dire in radio…pe**o di me*da".
Lo showman Rai si è poi esibito nell’ennesima imitazione di Al Bano: "Questa cosa di Sanremo che non m’hanno preso guarda…pensate che a Carlo Conti ho mandato un pacco, senti cosa ho mandato: un bel mazzo di cime di rapa appena cotte…sei bottiglie del mio vino più pregiato, il Platone, poi gli ho mandato il colbacco di Putin…poi gli ho mandato un sacco di carrube…tu pensa che quando ero piccolo, non avevamo i soldi per comprare la droga, le carrube ce le fumavamo…poi gli ho mandato tre peperoncini…insieme a tutto questo gli ho messo dentro la canzone…oh, Carlo Conti ha preso tutto, tranne la canzone!".
Infine, in chiusura di puntata, Fiorello si è collegato in videochiamata con Cesare Cremonini. Che lo ha accontentato con una versione live, direttamente dal divano di un hotel, della sua hit "La pennicanza".
