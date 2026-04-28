Fiorello ‘arruola’ Mollica per salvare il Teatro delle Vittorie: la proposta (clamorosa) e cosa c’entra il varietà Rai Lo showman de La Pennicanza, dopo l'intervento di ieri contro la vendita dei locali, ha ribadito oggi il suo sostegno alla causa. E non sono mancate stoccate ai vertici.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Prosegue la ‘crociata’ di Rosario Fiorello per salvare il Teatro delle Vittorie. Già ieri, lo showman Rai aveva protestato a gran voce – con tanto di volantini affissi all’ingresso – per la scelta del servizio pubblico di vendere un simbolo della tv. Oggi a La Pennicanza è tornato sul tema, invitando anche l’amico Vincenzo Mollica a mandare un videomessaggio molto chiaro alla dirigenza. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Fiorello, la nuova mossa per ‘salvare’ il Teatro delle Vittorie

"Grazie alla stampa che ha supportato questa iniziativa", ha esordito Fiorello oggi, in merito al suo intervento di ieri in difesa del Teatro delle Vittorie. Un’iniziativa, ha aggiunto, che è stata "lanciata dal più grande, che è Renzo Arbore". Poco dopo lo showman de La Pennicanza ha mandato in onda anche un contributo video di Vicenzo Mollica, storico giornalista Rai, che dopo aver abbracciato con entusiasmo l’appello di Fiorello e Arbore ha aggiunto una proposta inedita: "Mi piacerebbe che al suo posto nascesse un Museo del Varietà, che raccontasse il varietà Rai…un classico che vive forever, per sempre".

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"Abbiamo saputo anche la base d’asta delle Vittorie, 7 milioni", ha proseguito quindi Fiorello, "spero che non ci siano offerte…e qualora dovessero esserci delle offerte, il karma farà il suo corso…avranno a che fare con il karma Rai…sappiate che ve la tireremo di brutto…oppure facciamo un appello ai miliardari italiani, magari lo comprano e lo donano alla Rai". Ed ecco subito l’appello effettivo rivolto ai Paperoni del nostro Paese: "Mi rivolgo a Giancarlo Devasini, patrimonio 89 miliardi…e a Giovanni Ferrero…Giovannino, metti una mano sul portafoglio…".

Il ricordo storico del Teatro con Totò e Mina

C’è stato spazio anche per una clip storica, tratta da un programma Rai girato proprio al Teatro delle Vittorie tanti anni fa. Nelle immagini, Totò affiancava Mina e le spiegava (con tipica ironia) l’origine di quell’istituzione: "Questo teatro durante la guerra fu inaugurato dalla compagnia Totò-Anna Magnani…e adesso, durante la pace, è stato rovinato dalla tv!". A chiudere, poi, l’ultimo intervento di Fiorello sul tema. Stavolta diretto senza sconti alla Rai: "Vi rendete conto di cosa volete vendere? C’erano Toto e Mina là dento, e lo volete vendere…loro dicono che guardano al futuro…".

Difficile pensare, però, che le sole parole dello showman possano smuovere qualcosa ai piani alti. Quella che servirebbe è un’adesione trasversale e imponente da parte del mondo dello spettacolo italiano. Anche solo per intavolare una discussione sul possibile riutilizzo dei locali. O su una vendita che renda davvero giustizia a quel luogo pieno di storia.

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