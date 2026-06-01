Fiorello annuncia il suo 'tour' dopo Vasco Rossi e Morandi: “Ecco cosa farò in tutta Italia” Il conduttore de La Pennicanza ha proposto uno show itinerante molto particolare, in risposta ai tanti concerti che animeranno l'estate 2026. Poi la stoccata ad Al Bano.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Niente ponte, per Fiorello, che anche oggi ha deliziato gli ascoltatori de La Pennicanza con una carrellata di risate e momenti memorabili. Il conduttore ha annunciato (con chiara ironia) la decisione di lanciare una propria versione ‘casalinga’ e itinerante dei tour musicali che quest’estate affolleranno la Penisola. C’è stato poi spazio per un intervento infuocato di Al Bano (nella classica imitazione di Fiorello) e per qualche rimostranza da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, l’annuncio sul ‘tour’ in competizione con Vasco Rossi e Morandi

Oggi si è parlato soprattutto di musica, a La Pennicanza. A partire dal saluto iniziale mandato da Fiorello a Claudio Baglioni, recentemente colpito da una polmonite interstiziale acuta: "Claudio ti volgiamo bene, mi raccomando, antibiotico…Rocefin in vena e passa tutto…diteglielo che qui gli vogliamo bene!". A seguire, poi, lo showman Rai si è lamentato con soddisfazione dei recenti RTL 102.5 Power Hits Estate che hanno infiammato il Foro Italico. "C’era Geolier, Samurai Jay, Annalisa, la Brancale, Achille Lauro pare che abbia fatto una performance coi droni…secondo te i droni dove stavano? Sopra il mio balcone!", ha scherzato il comico.

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E a questo proposito è intervenuto anche un arrabbiatissimo Al Bano (nell’imitazione di Fiore, ovviamente), ancora una volta adirato per l’esclusione dall’ennesima manifestazione. "Solo io non c’ero, c’erano tutti", ha sbottato il cantante, "c’era perfino Eddie Brock, c’erano le Bambole di Pezza…lo sai che mi ha detto Suraci (creatore dell’evento, ndr), non ti prendo perché tu non sei un cantante per i ragazzi…io non sono adatto ai ragazzi? Quando ero bambino io mi ricordo facevo Six Seven (trend di Tik Tok)…Mi hanno detto scrivi un pezzo con Federica Abbate, oppure fai un feat. con Anna Pepe…ti posso dire che non vedo l’ora? Lo faccio su trattore!".

Concluso l’intervento di Al Bano, Fiorello ha ripreso il filo del discorso. E subito gli è balenata un’idea a proposito dei tour estivi di quest’anno: "È partito Gianni Morandi, è partito Vasco Rossi con la data zero, anche io partirò con il mio tour sui divani d’Italia, bella idea, vado a provare i divani di tutta Italia, mi siedo, canto, e racconto fregnacce!".

L’intervento di Mattarella per la Festa della Repubblica

In chiusura di puntata, è arrivato il solito collegamento de La Pennicanza con il Quirinale. E Mattarella (anche qui imitato da Fiorello) non le ha certo mandate a dire. "Domani, purtroppo, alla parata mi toccherà stringere decine di mani sudate, molli come seppie", si è lamentato, "faccio della meditazione ascetica per mantenere la calma domani, non vorrei dare delle capocciate a qualcuno, a uno in particolare (La Russa, ndr)…quello mi si mette là vicino, appena passano i carri armanti mi dà delle gomitate assurde!".

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