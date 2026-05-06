Fiorello ‘affossa’ la Rai sui David di Donatello: “Altro che picco di share...”. E manda un 'messaggio' chiaro a De Martino Lo showman de La Pennicanza ha stuzzicato Viale Mazzini sullo spettacolo che andrà in onda questa sera. Poi la frecciata velenosa ad Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Stavolta è toccato ai David di Donatello, in onda questa sera su Rai 1, finire nel mirino di uno scatenato Rosario Fiorello. Lo showman de La Pennicanza ha mandato in ‘missione’ il suo sodale Biggio, inviato per un sopralluogo dell’ultimo minuto proprio a Cinecittà. A farne le spese, Pierfrancesco Favino e Checco Zalone, mentre non è mancato un riferimento esilarante al solito Sal Da Vinci. E anche Stefano De Martino ha rischiato davvero grosso. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, la stoccata alla Rai sui David di Donatello

In diretta (si fa per dire) da Cinecittà, Fabrizio Biggio ha condotto gli ascoltatori de La Pennicanza dietro le quinte dei David. Mentre Fiorello lo imbeccava dallo studio con palese soddisfazione. "Ma non è un signore delle pulizie, è Pierfrancesco Favino!", ha esclamato l’inviato appena entrato, "ecco c’è la guardia giurata…non ci posso credere, è Favino anche lui!". Poi lo ‘spoiler’ inatteso: "Stanno provando un balletto sul palco…con tutti i registi candidati che ballano, sulle note di Per sempre sì di Sal Da Vinci…tu devi vedere come fanno ‘accussì’, Sorrentino lo fa col sigaro!".

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E a questo punto Fiorello ha interrogato Biggio: "Come mai Zalone è lì? C’è il divieto, chi incassa tanto non vince i David…nello statuo dei David c’è scritto". Poco dopo, il conduttore ha finto di leggere un’agenzia dell’ultimo minuto. E ancora una volta è stato Favino a farne le spese: "Questa sera si osserverà un minuto di silenzio, perché Pierfrancesco Favino non ha ricevuto nessuna candidatura…pensate è l’unico uomo al mondo che ha dei David di Donatello sul pianerottolo (non ha più spazio in casa, ndr)". Ma la vera stoccata è stata quella indirizzata ai vertici Rai: "Stasera il picco di share sarà durante le pubblicità!". Mentre il povero De Martino si è beccato la solita battuta su Affari Tuoi, dato che come ha ricordato Fiorello i David andranno in onda "dopo i pacchi, quindi inizieranno verso mezzanotte, mezzanotte e mezza".

L’aneddoto su Sky e la frecciata ad Amadeus

A catturare l’attenzione degli ascoltatori, nella puntata di oggi, è stato anche un aneddoto piuttosto bizzarro su una vecchia esperienza di Fiorello a Sky. "Io una volta ho incontrato Murdoch", ha spiegato lo showman, "volevo fare un’esperienza extracorporea, volevo vedere com’era a Sky, vado a Milano, all’epoca c’era Silvio Berlusconi che era Presidente del Consiglio e mi convocò a Palazzo Grazioli, tra l’altro non riusciva a trovarmi, quando mi trovò disse ’è più facile parlare con il Papa che con te’". Poi il punto della storia: "Insomma vado a Milano, tutto spesato da Sky, nel miglior hotel di Milano, il Bulgari, la mattina mi sveglio prestissimo, prendo l’ascensore e l’ascensore si ferma al quarto piano ed entra un signore e mi fa ‘Good Morning’…io tra l’altro ne avevo una da mollare e non potevo…andiamo tutti e due verso il ristorante, io mi siedo a un tavolo e lui a tre tavoli di distanza…cioè io ho viaggiato in ascensore con Murdoch e poco dopo avrei firmato un contratto con lui! Poi lui mi mandò un videomessaggio…pensa, era un ragazzo, aveva solo 86 anni all’epoca".

E per non farsi mancare nulla, Fiore ha chiuso la storia inventandosi un’altra ‘agenzia’, stavolta con presunte parole pronunciate da Amadeus. "Anche io quando sono andato al Nove volevo fare un’esperienza extracorporea", ha letto divertito il conduttore, "volevo vedere la luce in fondo al tunnel, ma si è spenta!".

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