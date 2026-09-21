Fiorella Mannoia riporta Uno Nessuno e Centomila su Rai 1 (ma Amadeus non c’è): chi canta e il nuovo conduttore (famosissimo) Fiorella Mannoia torna con Una Nessuna Centomila: lo show contro la violenza sulle donne approda su Rai 1 con Carlo Conti e un cast stellare.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Fiorella Mannoia torna all’Arena di Verona con Una Nessuna Centomila, il grande evento musicale nato per accendere i riflettori sulla violenza contro le donne. Un appuntamento che quest’anno cambia casa televisiva e anche volto alla conduzione. Dopo l’esperienza dello scorso anno su Canale 5 insieme ad Amadeus, lo spettacolo approda infatti su Rai 1. Al fianco di Mannoia ci sarà Carlo Conti, chiamato a raccogliere il testimone lasciato dal conduttore. L’evento è in programma questa sera all’Arena di Verona, mentre la serata sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 il prossimo 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Una Nessuna Centomila torna su Rai 1 con Carlo Conti

Quella del 2026 sarà la quarta edizione di Una Nessuna Centomila, manifestazione che negli anni ha portato sul palco alcuni dei nomi più importanti della musica e dello spettacolo italiano. Il progetto ha debuttato nel 2022 alla RCF Arena di Reggio Emilia, davanti a circa 100mila persone, per poi approdare all’Arena di Verona nel 2024 con due date sold out.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel 2025, invece, l’evento ha raggiunto per la prima volta il Sud Italia, con una serata completamente esaurita in Piazza del Plebiscito a Napoli. Dopo la parentesi su Canale 5, quest’anno lo show torna dunque sulla Rai e lo fa con un cambio alla conduzione: Fiorella Mannoia resta il volto centrale del progetto, mentre Carlo Conti prende il posto di Amadeus.

Musica e impegno contro la violenza sulle donne

Non sarà soltanto una serata di musica. L’obiettivo di Una Nessuna Centomila rimane quello di utilizzare lo spettacolo come strumento di sensibilizzazione su un fenomeno che continua a rappresentare una grave emergenza sociale e culturale.

Sul palco veronese sono previste esibizioni, duetti e incontri tra artisti, con collaborazioni pensate per creare una serata ricca di momenti diversi. Il ricavato e il sostegno raccolto attraverso l’iniziativa vengono destinati ai centri antiviolenza, realtà che accompagnano le donne nei percorsi di uscita dalla violenza e nella riconquista della propria autonomia. Grazie alle presenze all’Arena e al contributo dei partner dell’iniziativa, sono già stati destinati 450mila euro alle attività legate al progetto.

Una Nessuna Centomila 2026: tutti i cantanti del cast

Il palco dell’Arena di Verona ospiterà un cast particolarmente ricco, con artisti appartenenti a generazioni e mondi musicali differenti. Non mancheranno grandi protagonisti della canzone italiana, insieme ad alcuni volti dello spettacolo.

Ecco chi è atteso sul palco:

Luciano Ligabue

Laura Pausini

Alessandra Amoroso

Annalisa

Emma

Noemi

Giuliano Sangiorgi

Luca Carboni

Tommaso Paradiso

Angelina Mango

Arisa

Gaia

Levante

Malika Ayane

Serena Brancale

Paola Turci

Ermal Meta

Michele Bravi

Carolina Crescentini

Giorgio Pasotti

Gianmarco Saurino

La presenza di tanti artisti lascia spazio a possibili duetti e sorprese sul palco, in una serata che punta ancora una volta a unire intrattenimento e sensibilizzazione. E con Carlo Conti accanto a Fiorella Mannoia, il passaggio su Rai 1 segna un nuovo capitolo per uno degli appuntamenti musicali più legati all’impegno sociale. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Potrebbe interessarti anche