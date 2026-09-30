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Fiorella Mannoia sbotta su Loredana Berté: “Non le ho soffiato il posto”. Il retroscena sul tour stravolto e The Voice

La cantante chiarisce i motivi dell’avvicendamento con Loredana Bertè nella giuria di The Voice Senior e racconta quanto sia stato complesso trovare spazio nel calendario.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Fiorella Mannoia è pronta a debuttare nella nuova edizione di The Voice Senior, ma prima ancora dell’inizio del programma ha voluto fare chiarezza su uno dei retroscena che hanno accompagnato il suo ingresso nel talent show di Rai 1. La cantante prenderà infatti il posto di Loredana Bertè accanto ad Antonella Clerici, Rocco Hunt, Clementino, Nek e Arisa, una novità che ha inevitabilmente alimentato qualche commento sull’avvicendamento tra le due artiste. Mannoia, però, ha voluto mettere subito un punto fermo sulla questione, spiegando di non aver in alcun modo "soffiato" il posto alla collega.

Il chiarimento di Fiorella Mannoia sull’addio di Loredana Bertè a The Voice

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Fiorella Mannoia ha raccontato la situazione da un’altra prospettiva, precisando che la decisione di non tornare nella versione senior del programma sarebbe partita dalla stessa Loredana Bertè. "Non si pensi che le ho fregato il posto! È stata una scelta sua", ha dichiarato la cantante, prendendo così le distanze dalla ricostruzione secondo cui il suo arrivo sarebbe stato direttamente legato a una sorta di sostituzione decisa dalla produzione.

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Mannoia ha poi aggiunto un dettaglio importante sulla scelta della collega, spiegando che Bertè avrebbe manifestato il desiderio di dedicarsi nuovamente alla musica dal vivo e di tornare a concentrarsi sui concerti: "Vuole tornare sui palchi", ha raccontato, chiarendo così quello che, secondo la sua versione, sarebbe stato il motivo principale alla base della decisione.

Il ritorno di Bertè a The Voice Kids

L’avvicendamento, in ogni caso, non significa che Loredana Bertè abbia lasciato definitivamente il franchise televisivo. La cantante sarà infatti nuovamente protagonista di The Voice Kids, dove tornerà a occupare il suo posto in giuria nella versione dedicata ai più giovani: "Lei farà solo The Voice Kids", ha spiegato Mannoia, sottolineando quindi come le strade televisive delle due artiste continueranno comunque a incrociarsi.

Per Fiorella, invece, quello a The Voice Senior rappresenta un’esperienza nuova, sulla quale al momento preferisce non fare previsioni a lungo termine. Alla domanda sulla possibilità di restare nel cast anche nelle prossime edizioni, la cantante ha infatti lasciato la decisione agli autori: "Non lo so, intanto proviamo e vediamo se gli autori e il regista saranno contenti".

Una nuova sfida tra musica e televisione

Il debutto nel talent show arriva inoltre in un momento particolarmente impegnativo per Mannoia, che continua a dividere il proprio tempo tra la televisione e una fitta attività dal vivo. La cantante ha spiegato di aver dovuto riorganizzare il calendario proprio per riuscire a conciliare la partecipazione al programma con il lavoro che da anni la porta sui palchi di tutta Italia: "Io ho un altro lavoro, ogni volta che parto con una tournée sono 100, 115 date di concerti. Per riuscire a incastrare questo programma ho dovuto rivedere il calendario", ha raccontato. Una precisazione che restituisce anche la misura dell’impegno richiesto da una presenza fissa in televisione per un’artista abituata a trascorrere gran parte dell’anno in tournée. Ora sarà il pubblico a scoprire come Fiorella Mannoia affronterà il nuovo ruolo e se questa esperienza a The Voice Senior resterà limitata a una sola edizione oppure avrà un seguito.

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