Fiocco blu per Alex Belli e Delia Duran, nato il loro primogenito: ecco come si chiama e i dettagli dell'annuncio Un sogno inseguito per cinque anni, tra speranze, paure e percorsi sfiorati, che oggi si trasforma in realtà con l’arrivo del loro primo figlio, accolto da una vera pioggia d’affetto.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

IPA

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Delia Duran e Alex Belli sono diventati genitori per la prima volta. Nel primo pomeriggio di lunedì 23 marzo 2026, la coppia ha scelto Instagram per condividere la notizia che aspettavano da tempo, e con un tenero post hanno rivelato dettagli importanti sul nuovo nato. Ecco cosa hanno scritto.

Alex Belli e Delia Duran: benvenuto al piccolo Gabriel

Hanno scelto di aggiornare subito i loro fan: "È nato il piccolo Gabriel", hanno scritto a corredo di una serie di scatti tenerissimi ma discreti, nei quali non si vede il volto del bambino, bensì le sue manine e il braccialetto con il nome. Un modo delicato per presentarlo al mondo, senza rinunciare alla loro dimensione pubblica ma proteggendo, almeno per ora, l’intimità del momento. Il piccolo Gabriel è venuto al mondo alle 9:53, all’ospedale San Raffaele di Milano, e pare che tutto sia filato liscio durante il parto. Nelle immagini condivise si intravedono anche dettagli come il certificato di nascita e un fiocco azzurro. Un annuncio semplice che però ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan e di tanti colleghi del mondo dello spettacolo.

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La pioggia di auguri

Non appena pubblicato il post, il profilo della coppia è stato sommerso da messaggi di congratulazioni. Tra i primi a commentare il giornalista Gabriele Parpiglia con un affettuoso "vi adoro e nome perfetto", riferimento scherzoso alla somiglianza con il suo nome. Sono arrivati poi i messaggi di Stefano Sala, Samira Lui, Carmen Russo, Veronica Ursida ed Elisabetta Gregoraci, solo per citarne alcuni. "Congratulazioni a mamma e papà, e benveuto principino!" ha scritto Carmen Russo, mentre Samira Lui ha accolto il neonato con un caloroso "Benvenuto piccolo! Che gioia".

Un miracolo arrivato quando meno se lo aspettavano

La nascita di Gabriel rappresenta per Alex Belli e Delia Duran molto più di una semplice tappa di vita: è la realizzazione di un desiderio coltivato per cinque anni. Ospiti a Verissimo nel novembre 2025, avevano raccontato senza filtri le difficoltà incontrate lungo il percorso. "Dopo cinque anni di tentativi ce l’abbiamo fatta, non è stato facile. Avevamo quasi perso le speranze", avevano spiegato.

Delia aveva confessato: "Avevo perso le speranze. Avevo detto ad Alex che se non fossimo riusciti quest’anno, mi sarei rivolta alla medicina per cercare di averlo con la fecondazione. Invece è arrivato in maniera naturale". Anche Alex aveva ribadito quanto fosse stato complesso convivere con l’attesa e con l’idea di un possibile percorso di procreazione medicalmente assistita: "Questa estate ci eravamo detti che a settembre avremmo iniziato il percorso della fecondazione, che è abbastanza delicato e complesso. E invece, non ce n’è stato bisogno. Avevamo perso le speranze, ma quando meno te lo aspetti, le cose succedono".

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