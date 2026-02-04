La serie fenomeno Netflix pronta a tornare: gelo, rivalità e amori impossibili, la seconda stagione si farà Netflix ha confermato la seconda stagione della serie Finding Her Edge: torna il ghiaccio, l’amore e le rivalità delle sorelle Russo pronte a sorprendere ancora

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Per la gioia di milioni di fan, Netflix ha deciso di rinnovare la serie del momento, Finding Her Edge – Passione Sul Ghiaccio, per una seconda stagione. E’ una notizia che in molti attendevano, anche perché sin dal debutto, il 22 gennaio, la serie è subito entrata nella Top 10 in Italia, diventando un fenomeno del 2026 (anche se l’anno è da poco iniziato ed è molto lungo). Ma cosa sappiamo sulla stagione 2? Non molto, ma vediamo le informazioni che abbiamo nello specifico.

Finding Her Edge 2 si farà: Netflix conferma la seconda stagione della serie rivelazione

Con grande entusiasmo, vi annunciamo che la serie drammatica di danza sul ghiaccio Finding Her Edge è stata rinnovata per una seconda stagione. Basata sul bestseller per ragazzi di Jennifer Iacopelli, la prima stagione, uscita su Netflix il 22 gennaio, segue le sorelle Russo, eredi di una famiglia di pattinatori artistici in difficoltà economiche. Adriana, la protagonista, si prepara per i Campionati del Mondo, divisa tra il nuovo partner Brayden e l’ex Freddie. Per salvare la pista di pattinaggio di famiglia, Adriana e Brayden fingono di essere una coppia per ottenere una sponsorizzazione. L’autrice Jennifer Iacopelli ha espresso entusiasmo per l’accoglienza globale della serie e per il fatto che i personaggi continuino a vivere sullo schermo. Riguardo la nuova stagione, incentrata su amore, dramma e competizione, lo showrunner Jeff Norton ha dichiarato: "Ho deciso di realizzare una serie sull’amore, con personaggi che affrontano un percorso particolarmente difficile nelle loro vite e nel loro sport. È un vero dono poter lavorare con un cast così talentuoso per estendere il percorso di questi personaggi nella seconda stagione, con il supporto di Netflix e WildBrain".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo show approfondirà i due triangoli principali della serie, quello romantico e quello familiare: "Sono certo che i fan saranno entusiasti di approfondire i due triangoli amorosi che sono alla base della nostra serie: quello romantico e quello familiare. Ci saranno molti drammi sia dentro che fuori dal ghiaccio". Norton ha poi concluso: "La nostra storia esplora l’amore in tutte le sue forme, tra relazioni familiari e romantiche, con tanta drammaticità sia dentro che fuori dal ghiaccio. Non vediamo l’ora di continuare a raccontare il viaggio di questi personaggi".

Il grande successo della serie Finding Her Edge

Il successo riscosso da questa serie è noto a tutti. La prima stagione di Finding Her Edge ha raggiunto la Top 10 in 81 paesi, superando 12 milioni di visualizzazioni. È entrata nella Top 10 della TV inglese di Netflix, dove rimane da settimane, arrivando questa settimana al terzo posto.

Potrebbe interessarti anche