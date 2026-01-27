Il sequel che tutti temono arriverà prima del previsto: preparatevi a sopravvivere a un incubo più folle e spietato Una mossa a sorpresa dagli Studios scuote il calendario delle uscite: l’atteso ritorno al cinema di questo sequel horror arriverà prima del previsto. I dettagli

L’uscita del primo film nel 2019 è stato un grande successo, tanto che si è subito pensato a un sequel che, effettivamente, arriverà ma non nella data stabilita. Eh sì, perché a quanto pare, Finché Morte Non Ci Separi 2 (Ready or Not: Here I Come) giungerà sul grande schermo prima del previsto e questo, non può che far felice i fan che non attendevano notizia migliore. Ma quando lo vedremo? Siate pazienti, vi sveliamo tutto nei prossimi paragrafi.

Finché Morte Non Ci Separi 2, cambia la data di uscita del film sequel: ecco quando lo vedremo

Come vi abbiamo accennato pocanzi, il sequel dell’horror-comedy Finché Morte Non Ci Separi arriverà nei cinema in anticipo: Walt Disney Studios ha fissato l’uscita di Finché Morte Non Ci Separi 2 al 20 marzo 2026, una settimana prima del previsto (inizialmente era fissata al 27 marzo). Film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, è il sequel del successo del 2019.

Di cosa parla Finché Morte Non Ci Separi 2?: La trama

Il film riprende subito dopo gli eventi del primo capitolo, che seguiva Grace braccata dalla famiglia del marito durante un rituale satanico nella notte di nozze. In questo sequel, Grace affronta un nuovo incubo insieme alla sorella Faith, da cui era separata: per sopravvivere dovrà proteggerla e contendersi il seggio supremo del Consiglio che governa il mondo, mentre quattro famiglie rivali le danno la caccia. Samara Weaving torna nel ruolo di Grace MacCaullay, affiancata da Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, e un ampio cast corale, composto da Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng, Nadeem Umar-Khitab, David Cronenberg ed Elijah Wood.

Finché Morte Non Ci Separi (2019), perché il primo film è piaciuto tanto

Il film del 2019 si è rivelato un vero successo e ha ricevuto un indice di gradimento piuttosto alto per diversi fattori. Il mix di horror e commedia dark ha dato come risultato una pellicola originale, in grado di suscitare ironia e, soprattutto, apprezzata da pubblico e critica. La storia, semplice ma coinvolgente, segue Grace, una giovane sposa costretta dalla famiglia del marito a partecipare a un letale gioco di nascondino, mantenendo alta la suspense fino all’alba. Fondamentale è anche la performance di Samara Weaving, che interpreta una "final girl" moderna e carismatica. Inoltre, i numeri ‘parlano’: il film è costato circa 6 milioni di dollari e ha incassato oltre 57 milioni in tutto il mondo, più di nove volte il suo investimento iniziale. Tutto si può dire, tranne che non che non sia un bel risultato.

