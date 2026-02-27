Finalmente confermato il ruolo di Sadie Sink nel nuovo film di Spider-Man? Ecco la verità sul personaggio Da Stranger Things a Spider-Man, Sadie Sink avrà un ruolo ancor più centrale in un universo fantastico

Il nome di Sadie Sink continua a far discutere i fan Marvel. L’attrice di Stranger Things è stata ufficialmente ingaggiata nel marzo 2025 per un ruolo non ancora rivelato in Spider-Man: Brand New Day, ma nelle ultime ore un nuovo rumor conferma che interpreterà nientemeno che Jean Grey. Va chiarito subito: al momento i Marvel Studios non hanno confermato il personaggio affidato a Sink. L’indiscrezione arriva dall’insider Cryptic HD QUALITY su X, considerato attendibile nell’ambiente dei cosiddetti "scooper". L’ipotesi, in realtà, circola da mesi. Già a dicembre 2024 il giornalista Jeff Sneider aveva parlato di Jean Grey come possibile ruolo, teoria poi rilanciata da Deadline al momento dell’annuncio del casting, definendola "la teoria prevalente".

La parola ai protagonisti

La stessa Sink, intervistata a inizio 2025 da Josh Horowitz, aveva però smentito con un sorriso: "Questa è una novità anche per me", aveva detto, definendo i rumor "fantastici" ma senza conferme. Una risposta che non ha fatto altro che alimentare le speculazioni. L’eventuale presenza di Jean Grey nel film solleva interrogativi importanti. Il personaggio è uno dei volti simbolo degli X-Men e il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe rappresenterebbe un passo cruciale verso l’integrazione definitiva dei mutanti nella saga principale. Non a caso, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige aveva dichiarato lo scorso anno che nei prossimi film avremmo visto "alcuni volti degli X-Men che potreste riconoscere", anticipando una nuova era di mutanti dopo gli eventi di Secret Wars.

A complicare il quadro ci sono anche alcune presunte anticipazioni di trama, mai confermate ufficialmente. Secondo diversi rumor, il personaggio attribuito a Sink avrebbe atteggiamenti più ambigui del previsto: in una scena userebbe poteri di controllo mentale per manipolare gli agenti del Department of Damage Control e liberare dal carcere Scorpion. Un’altra indiscrezione parla addirittura di un coinvolgimento con Hulk, che verrebbe riportato alla sua forma più incontrollabile. Dettagli che hanno fatto storcere il naso a molti fan, perché non in linea con la versione classica della giovane Jean Grey, qui vista come un personaggio che non si fa molti scrupoli a utilizzare i propri poteri, in maniera generalmente molto diversa da come il pubblico è abituato a vedere il personaggio nei fumetti, nelle serie animate e nei precedenti film, nelle sue varie incarnazioni, e piuttosto simile alla Scarlet Witch "spregiudicata" vista in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

E se non fosse Jean Grey?

Proprio questa ambiguità ha mantenuto aperta la porta ad altre teorie. Nei mesi scorsi il nome di Sadie Sink è stato accostato a diversi personaggi dell’universo di Spider-Man: la più gettonata era Gwen Stacy, storico amore di Peter Parker; qualcuno ha ipotizzato una nuova versione di Mary Jane Watson "classica", distinta dall’MJ vista finora nel MCU; altri ancora hanno parlato di May Parker, figlia del Peter interpretato da Tobey Maguire.

Tra le suggestioni più intriganti c’è anche Shathra, villain introdotta nei fumetti come entità mistica legata al "Web of Life and Destiny", il tessuto cosmico che connette tutti gli Spider-Totem del multiverso. Shathra è una sorta di divinità aracnide oscura, spesso antagonista di Spider-Man e delle sue varianti, con poteri sovrannaturali e un forte legame con le dimensioni alternative: una scelta che aprirebbe scenari decisamente più fantasy e multiversali per Brand New Day.

Per ora, però, restiamo nel campo delle indiscrezioni. L’unico dato ufficiale è che Sadie Sink farà parte del cast del film, in arrivo nelle sale quest’estate. Se sarà davvero Jean Grey, il MCU potrebbe aver appena trovato uno dei suoi nuovi volti chiave per la Fase 6.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

